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Устала от жирных волос? Просто нанеси это средство и забудь о проблемах

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Если твои волосы быстро становятся жирными, а времени на полноценное мытье нет, не переживай! Есть идеальный способ, который спасет тебя в таких ситуациях — кукурузный крахмал. Этот простой и доступный продукт может стать твоим верным помощником для восстановления свежести волос в считанные минуты.

Волнистые волосы
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Волнистые волосы

Почему кукурузный крахмал — лучшее решение

Кукурузный крахмал — это натуральное средство, которое эффективно поглощает лишний жир, не пересушивая волосы. В отличие от талька, который может утяжелить локоны и сделать их сухими, крахмал аккуратно восстанавливает легкость и объем, не лишая их естественного блеска.

Как использовать кукурузный крахмал

Для удобства использования можно перелить крахмал в баночку с отверстиями в крышке — так его легко наносить на корни. Просто вотрите небольшое количество крахмала в корни волос, и через несколько минут они снова будут выглядеть свежими и объемными. Кукурузный крахмал быстро впитывает излишки жира и дарит волосам легкость.

Идеальный лайфхак

Если у тебя нет времени мыть волосы, но хочется восстановить их свежесть — кукурузный крахмал спасет положение! Удобное, недорогое и эффективное решение, которое всегда под рукой и помогает вернуть волосам объем и свежесть в считанные минуты.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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