Как выжить без горячей воды и сохранить волосы свежими — этот спрей спасёт тебя

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летнее отключение горячей воды — настоящее испытание для многих россиянок. Особенно это касается тех, кто не может обойтись без регулярного мытья головы, что в условиях отсутствия горячей воды становится настоящей проблемой. Однако есть простой и недорогой способ облегчить себе жизнь — приготовление спрея для свежести волос.

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Почему волосы требуют большего ухода летом

Жара, активная жизнь, спорт и частые поездки на пляж — всё это сильно влияет на состояние волос. В такие моменты мыть голову приходится гораздо чаще, особенно если волосы длинные. Но что делать, если приходится переживать летние недели без горячей воды, когда по-настоящему помыть голову становится сложнее?

Решение — спрей на основе перечной мяты

Для тех, кто хочет продлить свежесть волос и реже обращаться к шампуням, существует простое и эффективное средство. Всё, что вам нужно, это настойка перечной мяты из аптеки. Смешайте её с кипяченой водой в пропорции 1:1. Перелейте полученную смесь в удобную бутылочку с пульверизатором. Это будет отличное решение для быстрого освежения волос.

Как использовать спрей

Наносите спрей на корни волос, аккуратно распределяя его по всей области. Примечание: не увлекайтесь таким средством, поскольку мятная настойка содержит спирт, который может немного высушить волосы при частом применении. Однако в качестве временной меры для поддержания свежести и предотвращения излишней жирности волос, это средство будет весьма эффективным.

Преимущества этого метода

Простое и доступное средство не только помогает продлить свежесть, но и может снизить количество перхоти, а также стимулировать рост новых волос. За пару недель такой процедуры волосы будут выглядеть ухоженно, даже если горячая вода временно отключена.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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