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Ретинол до 18 лет — опасно ли? Все, что нужно знать перед применением

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Ретинол — это мощный ингредиент, который часто включается в антивозрастные средства для улучшения текстуры кожи. Однако, несмотря на его эффективность, его использование не рекомендуется для лиц младше 18 лет. Почему? Давайте разберемся.

Уход за кожей лица
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уход за кожей лица

Ретинол и молодая кожа: почему это опасно?

Ретинол помогает повысить выработку коллагена и улучшить упругость кожи, что полезно для людей в возрасте 25-30 лет, когда кожа начинает терять эластичность. Но для молодой кожи, которая еще активно вырабатывает коллаген, ретинол не дает никакого эффекта, а может даже повредить.

Доктор Мэри Соммерлад, дерматолог, объясняет:

"Продукты с ретиноидами и AHA-кислотами предназначены для людей старше 20 лет. У подростков они могут вызывать проблемы, такие как периоральный дерматит — чувствительные бугорки на коже вокруг глаз и рта".

Опасность чрезмерного ухода за кожей

Молодые люди часто склонны использовать слишком много активных средств и отшелушивать кожу несколько раз в день, не понимая рисков. Доктор Соммерлад подчеркивает:

"Частое отшелушивание может привести к сухости и зуду кожи, что требует длительного медицинского лечения".

Увлажнение и защита от солнца

Одним из главных рисков при использовании ретинола без защиты является повышенная чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. Без регулярного применения солнцезащитного крема подростки могут получить пигментацию, которая останется с ними на всю жизнь.

Что делать, если у подростка проблемная кожа

Эксперты рекомендуют избегать сложных процедур до полового созревания. Достаточно базовых средств — очищающее средство, увлажняющий крем и солнцезащитный крем. После полового созревания, если появляются проблемы с кожей, можно использовать мягкие кислоты, но важно проконсультироваться с дерматологом.

Заключение

Использование ретинола до 18 лет не принесет пользы и может вызвать нежелательные последствия для кожи подростка. Лучший подход — придерживаться базовой рутины ухода за кожей, которая подойдет для молодой кожи и обеспечит её защиту от внешних факторов.

Уточнения

Дерматология — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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