Летние ошибки, которые могут навредить волосам: 5 вещей, которые ты точно делаешь неправильно

2:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летний уход за волосами требует особого внимания, и мифы, связанные с этим, могут нанести ущерб вашим локонам. Мы решили развеять три самых популярных заблуждения об уходе за волосами, которые особенно актуальны в тёплое время года.

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Миф 1: Перхоть появляется только при сухой коже головы

Летние жаркие дни могут повлиять на баланс кожи головы, и в это время многие ошибочно связывают перхоть с сухостью. Однако причиной может быть жирная кожа головы, которая при нарушении баланса начинает шелушиться. В жару повышенная активность сальных желез может приводить к избыточной жирности, а мертвые клетки кожи скапливаются, образуя перхоть. В таком случае шампунь с салициловой кислотой и цинком поможет нормализовать работу сальных желез, снизить раздражение и вернуть комфорт.

Миф 2: Можно ложиться спать с мокрыми волосами

Летом особенно хочется освежиться и лечь спать с мокрыми волосами, но это может привести к повреждениям. Мокрые волосы более уязвимы, их кутикулы открыты, и трение об подушку в течение ночи может привести к ломкости и спутыванию. Это особенно актуально летом, когда волосы часто подвергаются воздействию солнечных лучей, морской воды или хлорированной воды в бассейне. Лучше дать волосам высохнуть естественным способом или использовать фен перед сном.

Миф 3: Термозащита — это не обязательно

В летний период, несмотря на более лёгкие укладки, термозащита остаётся важным шагом в уходе за волосами. Летом мы часто используем фены, утюжки и плойки, чтобы создать идеальную укладку после отдыха на пляже или в поездках. Без термозащиты структура волос становится более пористой, и воздействие высоких температур в сочетании с летней жарой может привести к их ломкости и сухости. Обязательно используйте термозащиту перед сушкой или укладкой, чтобы сохранить волосы здоровыми и блестящими

Время развеять мифы

Летний уход за волосами требует особенного внимания, и важно помнить, что мифы об уходе могут нанести серьёзный вред вашим локонам. Забудьте о заблуждениях о перхоти, мокрых волосах и термозащите — защитите волосы от повреждений, следуя проверенным советам и выбирая подходящие средства. Только так ваши волосы будут оставаться здоровыми, блестящими и полными силы в любой сезон.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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