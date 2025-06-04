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Волосы без выпадения и ломкости: вирусный трюк, который творит чудеса с вашими локонами

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Уход за волосами ещё никогда не был таким простым! Если ваши волосы сухие, ломкие и непослушные, и вы перепробовали все средства, но ничего не помогает, у нас есть для вас потрясающее решение. Древний трюк, который помогает волосам с древнейших времён в Восточной Азии, теперь стал вирусным по всему миру. Речь идёт о рисовой воде.

Девушка заплетает волосы в косу
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка заплетает волосы в косу

Почему рисовая вода работает

Рисовая вода — это настоящий кладезь питательных веществ. Когда рис замачивается в воде, он выделяет крахмал, витамины группы В, витамин Е, аминокислоты и минералы, такие как магний, железо и цинк. Эти компоненты стимулируют микроциркуляцию в коже головы, способствуя здоровому росту волос. Рисовая вода балансирует уровень pH кожи головы и даже успокаивает её. При регулярном применении вы заметите, как выпадение волос уменьшается, а волосы становятся легче расчесываться.

Кроме того, рисовая вода действует как натуральное белковое лечение. Благодаря содержанию инозитола, она проникает в структуру волос и восстанавливает повреждения изнутри.

Как приготовить рисовую воду

Ингредиенты

  • &frac12 стакана белого или коричневого риса.
  • 2 стакана воды.
  • По желанию: несколько капель эфирного масла лаванды или розмарина для аромата.

Приготовление

  • Промойте рис, чтобы удалить грязь и лишний крахмал.
  • Залейте рис 2 стаканами воды и оставьте на 1 час.
  • Процедите жидкость в бутылку с распылителем. По желанию добавьте эфирное масло лаванды или розмарина.

Как использовать рисовую воду

Лучше всего использовать рисовую воду перед мытьем головы. Просто распылите её на кожу головы и по всей длине волос. Оставьте на 20-30 минут, затем вымойте волосы как обычно. Используйте 1-2 раза в неделю — не чаще, так как слишком много белка может высушить волосы.

Этот вирусный трюк станет настоящим спасением для ваших волос, при этом он абсолютно натуральный и доступный! Попробуйте и убедитесь сами, как рисовая вода может преобразить ваши локоны.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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