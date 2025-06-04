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Маллет для зрелых: как стиль 80-х может освежить образ женщин старше 50 лет

2:35
Моя семья » Красота и стиль

Лето 2025 года обещает быть ярким и смелым, особенно в мире стрижек. Одна из самых выигрышных и омолаживающих тенденций для женщин старше 50 лет — это стрижка маллет. Оказывается, она может быть не только стильной, но и подходящей для женщин зрелого возраста.

Женщина на стрижке
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женщина на стрижке

Что такое стрижка маллет

Маллет — это стиль, который объединяет два разных подхода в одну стрижку: задняя часть волос длиннее и имеет небрежные слои, а передняя часть и бока — короче и аккуратнее. Это возвращение к трендам 80-х с ноткой современности. Этот стиль оказался невероятно универсальным и адаптируемым, и теперь существует множество вариаций, таких как shullet, mullet bob, mixie и другие.

Как выбрать маллет после 50 лет

Эксперты утверждают, что выбор стрижки зависит от типа волос и желаемого стиля. Например, для тех, кто хочет сохранить элегантность, идеально подойдет "шулет" — более изысканная версия маллета, которая сочетает черты как маллета, так и шегги. Эта стрижка выглядит мягче и проще в укладке, что делает её хорошим выбором для женщин старше 50 лет.

Стрижка микси: смелый и свежий вариант

Если вы хотите что-то более смелое, стоит обратить внимание на микси — смесь маллета и пикси. Эта стрижка с короткой задней частью и более длинными прядями сверху идеально подойдет для тех, кто хочет создать непринужденный, но стильный образ. Для таких укладок лучше всего использовать восковые средства или лак для волос, чтобы добавить текстуры и объема.

Стрижка волк: тренд для зрелых женщин

Самая необычная и, возможно, самая выгодная для женщин старше 50 лет — это стрижка "волк". Этот гибрид маллета и шегги добавляет объема, особенно у корней, и идеально подходит для лиц с овальной или прямоугольной формой. Челка-занавеска, как у этой стрижки, прекрасно обрамляет лицо, придавая свежий и стильный вид.

Как ухаживать за стрижками маллет

Укладка таких стрижек не требует особых усилий. Главное — следить за состоянием волос, регулярно подстригаться и использовать подходящие средства для укладки, чтобы подчеркнуть слои и текстуру. По словам экспертов, фен с холодным воздухом поможет сохранить объем и придать волосам естественный вид.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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