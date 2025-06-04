Эти оттенки балаяжа заставят тебя забыть о скучных окрашиваниях — от капучино латте до загорелого блонда

4:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Возвращение к натуральности: балаяж снова в моде, и всё чаще можно встретить светлые оттенки, такие как медовый блонд и карамель. Эта техника окрашивания уже долгое время занимает лидирующие позиции благодаря своей естественности и универсальности. Особенно востребован мелированный балаяж для блондинистых волос, который можно применять на любом базовом цвете, создавая эффект, не требующий сложного ухода.

Фото: Designed be Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка блондинка

Почему балаяж никогда не выйдет из моды

Техника балаяж остаётся популярной, поскольку она даёт естественный эффект подсвечивания, который идеально смотрится как на волосах, так и на лице. Балаяж для блондинистых волос позволяет создать плавные и контрастные переходы, при этом он легко наносится и поддерживается. Специалисты отмечают, что популярность этой техники только растёт, и она подходит не только для тёмных, но и для светлых волос, открывая новые горизонты для разнообразия оттенков.

Как объясняет известный бразильский стилист Ромеу Фелипе,

"Балаяж помогает создать чёткие, но мягкие блики, что позволяет добиться естественного и одновременно выразительного эффекта".

Что стоит знать о балаяже

Балаяж — это техника, при которой цвет наносится вручную с помощью V-образных движений, напоминающих подметание. Это придаёт окрашиванию плавные переходы и оттенки, которые хорошо гармонируют с базовым цветом волос.

Градиент: переход от тёмных корней к светлым концам создаёт плавный и естественный градиент.

переход от тёмных корней к светлым концам создаёт плавный и естественный градиент. Естественность: плавные переходы между цветами добавляют волосам объём и яркость.

плавные переходы между цветами добавляют волосам объём и яркость. Универсальность: эта техника хорошо сочетается с другими видами мелирования, такими как бэбилайтс или контурирование, и подходит для разных типов волос и длины.

эта техника хорошо сочетается с другими видами мелирования, такими как бэбилайтс или контурирование, и подходит для разных типов волос и длины. Трехмерный эффект: благодаря сочетанию разных оттенков, балаяж создаёт эффект движения и придаёт волосам объём, что идеально для тонких или утративших густоту волос.

Кроме того, балаяж не требует частого подкрашивания. Поскольку корни остаются натуральными, окрашивание "растёт" с волосами, и вам не нужно часто посещать салон.

Какие оттенки в балаяже сейчас в тренде

Медовый блонд, карамель и другие натуральные оттенки продолжают набирать популярность. Вот несколько идей для вдохновения:

Ванильный персик: освежает образ, придавая волосам молодёжный и естественный вид. Отлично подходит для нейтральных и теплых тонов кожи.

освежает образ, придавая волосам молодёжный и естественный вид. Отлично подходит для нейтральных и теплых тонов кожи. Золотой персик: придаёт блеск и тепло, делая лицо ярче. Этот оттенок идеален для летних образов.

придаёт блеск и тепло, делая лицо ярче. Этот оттенок идеален для летних образов. Золотой: классика жанра, которая всегда актуальна. Подходит для светлых и светло-каштановых волос, придавая яркость и естественность.

классика жанра, которая всегда актуальна. Подходит для светлых и светло-каштановых волос, придавая яркость и естественность. Ваниль и бронза: сочетание золотистого и бронзового оттенков даёт глубокий, многослойный эффект, идеально подходящий для тёплых оттенков кожи.

сочетание золотистого и бронзового оттенков даёт глубокий, многослойный эффект, идеально подходящий для тёплых оттенков кожи. Блонди с кокосовым кремом: для смелых, этот оттенок придаёт образу изысканность и сияние. Он прекрасно подходит для холодных тонов кожи.

для смелых, этот оттенок придаёт образу изысканность и сияние. Он прекрасно подходит для холодных тонов кожи. Загорелая блондика: этот "поцелованный солнцем" блонд идеально подойдёт для летнего сезона, имитируя натуральное осветление волос от солнца.

этот "поцелованный солнцем" блонд идеально подойдёт для летнего сезона, имитируя натуральное осветление волос от солнца. Капучино латте: кремовый оттенок, вдохновлённый кофейными тонами, придаёт элегантность и визуально увеличивает густоту волос, идеально подходит для каштановых и тёмных волос.

Балаяж: естественный и стильный выбор для каждого

Волосы, окрашенные в технике балаяж, выглядят невероятно естественно и стильно, при этом не требуют сложного ухода. Эта техника остаётся актуальной не только для блондинистых, но и для волос любых оттенков, даря им объём и яркость. С широким выбором оттенков, от медового до золотого персика, каждый может найти идеальный вариант, который подчеркнёт его индивидуальность. Выбирайте балаяж, если хотите добавить своим волосам свежести, глубины и легкости — без лишнего времени и усилий!

Уточнения

Окрашивание волос - нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.



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