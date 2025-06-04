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Эти оттенки балаяжа заставят тебя забыть о скучных окрашиваниях — от капучино латте до загорелого блонда

4:23
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Возвращение к натуральности: балаяж снова в моде, и всё чаще можно встретить светлые оттенки, такие как медовый блонд и карамель. Эта техника окрашивания уже долгое время занимает лидирующие позиции благодаря своей естественности и универсальности. Особенно востребован мелированный балаяж для блондинистых волос, который можно применять на любом базовом цвете, создавая эффект, не требующий сложного ухода.

Девушка блондинка
Фото: Designed be Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка блондинка

Почему балаяж никогда не выйдет из моды

Техника балаяж остаётся популярной, поскольку она даёт естественный эффект подсвечивания, который идеально смотрится как на волосах, так и на лице. Балаяж для блондинистых волос позволяет создать плавные и контрастные переходы, при этом он легко наносится и поддерживается. Специалисты отмечают, что популярность этой техники только растёт, и она подходит не только для тёмных, но и для светлых волос, открывая новые горизонты для разнообразия оттенков.

Как объясняет известный бразильский стилист Ромеу Фелипе,

"Балаяж помогает создать чёткие, но мягкие блики, что позволяет добиться естественного и одновременно выразительного эффекта".

Что стоит знать о балаяже

Балаяж — это техника, при которой цвет наносится вручную с помощью V-образных движений, напоминающих подметание. Это придаёт окрашиванию плавные переходы и оттенки, которые хорошо гармонируют с базовым цветом волос.

  • Градиент: переход от тёмных корней к светлым концам создаёт плавный и естественный градиент.
  • Естественность: плавные переходы между цветами добавляют волосам объём и яркость.
  • Универсальность: эта техника хорошо сочетается с другими видами мелирования, такими как бэбилайтс или контурирование, и подходит для разных типов волос и длины.
  • Трехмерный эффект: благодаря сочетанию разных оттенков, балаяж создаёт эффект движения и придаёт волосам объём, что идеально для тонких или утративших густоту волос.

Кроме того, балаяж не требует частого подкрашивания. Поскольку корни остаются натуральными, окрашивание "растёт" с волосами, и вам не нужно часто посещать салон.

Какие оттенки в балаяже сейчас в тренде

Медовый блонд, карамель и другие натуральные оттенки продолжают набирать популярность. Вот несколько идей для вдохновения:

  • Ванильный персик: освежает образ, придавая волосам молодёжный и естественный вид. Отлично подходит для нейтральных и теплых тонов кожи.
  • Золотой персик: придаёт блеск и тепло, делая лицо ярче. Этот оттенок идеален для летних образов.
  • Золотой: классика жанра, которая всегда актуальна. Подходит для светлых и светло-каштановых волос, придавая яркость и естественность.
  • Ваниль и бронза: сочетание золотистого и бронзового оттенков даёт глубокий, многослойный эффект, идеально подходящий для тёплых оттенков кожи.
  • Блонди с кокосовым кремом: для смелых, этот оттенок придаёт образу изысканность и сияние. Он прекрасно подходит для холодных тонов кожи.
  • Загорелая блондика: этот "поцелованный солнцем" блонд идеально подойдёт для летнего сезона, имитируя натуральное осветление волос от солнца.
  • Капучино латте: кремовый оттенок, вдохновлённый кофейными тонами, придаёт элегантность и визуально увеличивает густоту волос, идеально подходит для каштановых и тёмных волос.

Балаяж: естественный и стильный выбор для каждого

Волосы, окрашенные в технике балаяж, выглядят невероятно естественно и стильно, при этом не требуют сложного ухода. Эта техника остаётся актуальной не только для блондинистых, но и для волос любых оттенков, даря им объём и яркость. С широким выбором оттенков, от медового до золотого персика, каждый может найти идеальный вариант, который подчеркнёт его индивидуальность. Выбирайте балаяж, если хотите добавить своим волосам свежести, глубины и легкости — без лишнего времени и усилий!

Уточнения

Окрашивание волос - нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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