Эти оттенки балаяжа заставят тебя забыть о скучных окрашиваниях — от капучино латте до загорелого блонда

Возвращение к натуральности: балаяж снова в моде, и всё чаще можно встретить светлые оттенки, такие как медовый блонд и карамель. Эта техника окрашивания уже долгое время занимает лидирующие позиции благодаря своей естественности и универсальности. Особенно востребован мелированный балаяж для блондинистых волос, который можно применять на любом базовом цвете, создавая эффект, не требующий сложного ухода.
Техника балаяж остаётся популярной, поскольку она даёт естественный эффект подсвечивания, который идеально смотрится как на волосах, так и на лице. Балаяж для блондинистых волос позволяет создать плавные и контрастные переходы, при этом он легко наносится и поддерживается. Специалисты отмечают, что популярность этой техники только растёт, и она подходит не только для тёмных, но и для светлых волос, открывая новые горизонты для разнообразия оттенков.
Как объясняет известный бразильский стилист Ромеу Фелипе,
"Балаяж помогает создать чёткие, но мягкие блики, что позволяет добиться естественного и одновременно выразительного эффекта".
Балаяж — это техника, при которой цвет наносится вручную с помощью V-образных движений, напоминающих подметание. Это придаёт окрашиванию плавные переходы и оттенки, которые хорошо гармонируют с базовым цветом волос.
Кроме того, балаяж не требует частого подкрашивания. Поскольку корни остаются натуральными, окрашивание "растёт" с волосами, и вам не нужно часто посещать салон.
Медовый блонд, карамель и другие натуральные оттенки продолжают набирать популярность. Вот несколько идей для вдохновения:
Волосы, окрашенные в технике балаяж, выглядят невероятно естественно и стильно, при этом не требуют сложного ухода. Эта техника остаётся актуальной не только для блондинистых, но и для волос любых оттенков, даря им объём и яркость. С широким выбором оттенков, от медового до золотого персика, каждый может найти идеальный вариант, который подчеркнёт его индивидуальность. Выбирайте балаяж, если хотите добавить своим волосам свежести, глубины и легкости — без лишнего времени и усилий!
Окрашивание волос - нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В сибирской тайге живёт медведь, который приносит человеку дары. Учёные теряются в догадках: то ли благодарность, то ли инстинкт, которого не должно быть.