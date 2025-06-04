Блеск исчезает, объём падает, волосы мстят — всё из-за одного утреннего ритуала

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждый раз, выходя из душа, мы стремимся привести волосы в порядок. И именно в этот момент совершается ошибка, которая может стоить нам здоровья прядей. Многие даже не догадываются, что привычка расчёсывать влажные волосы — одна из самых разрушительных.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маска для волос

Что происходит с волосами при контакте с водой

По словам хирурга по пересадке волос Мехмета Эрдогана, когда волосы намокают, их структура меняется: стержень набухает, кутикула — защитный слой — приподнимается и становится особенно уязвимой. Даже лёгкое механическое воздействие способно повредить её, вызвав ломкость и выпадение.

Расчёсывание — не безобидное движение

На первый взгляд кажется, что провести щёткой по влажным волосам — это всего лишь часть утреннего ритуала. Но именно в этот момент происходит то, что может в долгосрочной перспективе повлиять на густоту, блеск и эластичность локонов. Пряди становятся слабее и теряют способность сопротивляться внешним факторам.

Научное подтверждение опасности

Учёные Манчестерского университета в исследовании 2022 года доказали: влажные волосы реагируют на механическое напряжение иначе, чем сухие. Любая манипуляция с ними — укладка, расчёсывание или сушка полотенцем — усиливает повреждение структуры.

Что делать вместо этого

Лучшее решение — дать волосам подсохнуть естественным образом или слегка промокнуть полотенцем, не трущие движения. И только после этого, начиная с концов и используя расчёску с редкими зубьями, аккуратно распутывать.

Здоровые волосы — это не только выбор шампуня. Это привычки, о которых мы даже не задумываемся.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.