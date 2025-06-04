Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристам на заметку: идеальный самолёт для дальних перелётов
Эта рыба ускоряет сжигание жира — и это не лосось
Забудьте о Аватаре: Дьяволы — следующий шедевр от Джеймса Кэмерона?
Едим "здоровое" — получаем диабет: в чём коварство йогуртов и фитнес-батончиков
Рыба, которая дышит воздухом и ползает по суше: африканское чудо из ила
Эти куриные шашлычки со сладким перцем покорят ваши вечеринки — рецепт, которого вам не хватало
Где нет камер — начинается театр: три автоподставы, что играются по ролям
Бабушкин секрет: как вернуть сковородам из нержавейки зеркальный блеск за копейки
Подводный поезд-пуля: как связать Европу и Африку за 800 км/ч

Рискуешь гладкостью — платишь покраснением: топ ошибок, которые совершают почти все

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Бритва — лучший друг и злейший враг каждой женщины, особенно когда дело доходит до интимной зоны. В погоне за гладкой кожей мы часто игнорируем правила, которые потом отзываются раздражением, воспалением и вросшими волосами.

Бритье
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Бритье

Самые частые ошибки: что не стоит делать

Проблема не всегда в бритве. Чаще — в привычках. Вот где кроется большинство бед:

  • Сухое бритьё. Быстро и без воды? Пожалуйста, скажите "нет". Кожа в зоне бикини тонкая и нежная. Без увлажнения бритьё превращается в мучение: появляется жжение, покраснение, микротрещины — и бактерии туда заглядывают как домой.
  • Старое или тупое лезвие. "Ещё побрею пару раз и выброшу" — фраза, которая звучит как приговор. Изношенное лезвие не срезает, а выдёргивает волосы, провоцируя раздражение и врастание. Плюс — оно давно уже приютили микробы.
  • Против роста волос. Кожа станет гладкой на пару часов, а потом: зуд, воспаление и прыщи. Особенно чувствительной коже такое направление — прямой путь к фолликулиту.
  • Игнор отшелушивания. Да, это не рекламная уловка. Отшелушивание за день до бритья освобождает поры от омертвевших клеток, снижает риск врастания и делает кожу ровнее. Идеально — мягкий скраб или губка.
  • Слишком частое бритьё. Каждый день — не подвиг, а ошибка. Кожа не успевает восстановиться, а раздражение нарастает, как снежный ком.
  • Мужская пена — не универсал. Даже если выглядит "безобидно", мужская пена содержит спирт и ароматизаторы. А кожа в интимной зоне нуждается в деликатности. Лучше — специальный гель для женской интимной гигиены.

Бритва — не враг, если знать подход

Выбирайте правильные средства, давайте коже время восстановиться и не торопитесь. Комфорт начинается с заботы — особенно о себе.

Уточнения

Бритьё — один из способов удаления волос или депиляции, при котором с помощью режущего инструмента (бритвы) удаляется не весь волос, а только видимая надкожная часть. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит
Авто
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит Аудио 
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Домашние животные
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию Аудио 
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают
Садоводство, цветоводство
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают Аудио 
Популярное
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах

Некоторые новые авто удивляют не качеством, а количеством поломок уже в первые дни. Рассказываем, какие модели лучше обходить стороной.

Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Криштиану Роналду покидает свою команду: известен клуб, куда он может перейти
Плоский живот без зала: два простых упражнения для плоского живота — делаем их, не вставая с кровати
Плоский живот без зала: два простых упражнения для плоского живота — делаем их, не вставая с кровати
Последние материалы
Отпуск под угрозой: что за вирус пугает туристов в Турции и почему всё не так просто
Почему улитки такие медлительные? Причина не в лени — всё куда интереснее
Бензин испаряется, а вы даже не едете: одна привычка ворует до 10% топлива
Измельчите корки и забудьте о химикатах: натуральное удобрение для вашего огорода
Время прощаться: LG завершает поддержку своих смартфонов
Вещи будут как новые: секретный способ использовать кондиционер для белья
Тефтели с шампиньонами под сметанным соусом за 30 минут: легкий рецепт для занятых хозяек
Результаты теста на пол Иман Хелиф опубликованы: она биологически мужчина
Гендерный дисбаланс в бизнесе: 59% женщин столкнулись с предрассудками
Наряд Кати IOWA на концерте в День защиты детей вызвал скандал
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.