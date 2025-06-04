Не удлинилась — а помолодела: стрижка, которая работает лучше крема

Короткие волосы снова в моде, и 2025 год обещает настоящий триумф стиля под названием Riviera Bob. Эта лаконичная, но выразительная стрижка уже стала фаворитом на красных дорожках Канн и завоёвывает улицы европейских столиц.
Riviera Bob — это короткий, аккуратный боб с концами, загнутыми внутрь. Он словно создан для тех, кто хочет перемен, но без кардинальных шагов. Стрижка выглядит утончённо и свежо, подчёркивает черты лица и легко адаптируется под любой стиль — от повседневного до вечернего.
Vogue называет Riviera Bob миксом классики и модерна. У него итальянский характер — элегантность без излишней строгости. Он хорошо сочетается как с джинсами и футболкой, так и с вечерним платьем.
Главное преимущество — универсальность. Эту стрижку можно уложить за считанные минуты, а можно превратить в гладкую форму для особого случая. Riviera Bob идёт многим и подходит практически к любой форме лица.
Хотите перемен, но боитесь сожалеть о длине? Riviera Bob — компромисс между стилем и практичностью. Легко ухаживать, просто укладывать, красиво смотреться — что ещё нужно от идеальной стрижки?
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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