Лицо устало от вашей усталости? Эта процедура отвечает без слов

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тяжёлый взгляд, мешки под глазами, отёчность и ощущение, будто лицо всё время устало, — знакомо? Блефаропластика может быть ответом на эти проблемы.

Фото: https://www.freepik.com Пластическая хирургия

Пластический хирург Андрей Леликов рассказал, что эта операция — одна из самых востребованных. Причём обращаются за ней не только женщины, но и мужчины, особенно после 30-35 лет, когда с возрастом появляются излишки кожи на веках.

"Избытки тканей, нависание кожи в области верхних век придаёт тяжесть взгляду. Внизу — морщины, мешки, отёчность. Но нередко пациенты приходят и в молодом возрасте, когда такие особенности — наследственные", — говорит Леликов.

Операция может затрагивать как верхние, так и нижние веки. В более молодых случаях хирурги могут обойтись без внешних разрезов — доступ делают через конъюнктиву, незаметно для окружающих.

"Блефаропластика улучшает восприятие лица: взгляд становится открытым, лицо — свежим, уходит ощущение вечной усталости", — отмечает хирург.

Процедура требует подготовки. Важно пройти обследование и убедиться, что в организме нет противопоказаний. Например, женщинам стоит учесть: в дни перед операцией критические дни нежелательны. Обычно вмешательство проходит под общей анестезией — для максимального комфорта пациента.

Блефаропластика сегодня — это не только о красоте, но и о качестве жизни. Чёткий взгляд и свежее лицо — это уверенность, которую невозможно не заметить, сообщает ИА RuNews24.ru.

Уточнения

Блефаропластика — операция по изменению формы век, разреза глаз (от др.-греч. βλέφαρον — веко). Данный вид оперативного вмешательства предполагает иссечение избытков кожного покрова и жировых образований.



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