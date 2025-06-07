Не доверяйте ярким упаковкам: 10% натуральной косметики может быть опасно

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Министерство здравоохранения совместно с гигиеническими станциями провело исследование натуральной и органической косметики. Целью было выяснить, насколько такие продукты соответствуют своим заявленным свойствам. Результаты показали, что не все так однозначно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина наносит крем

Люди все чаще выбирают косметику без синтетических и вредных компонентов, стремясь к более натуральным и органическим альтернативам. Однако даже эти продукты не всегда безопасны. Натуральные консерванты оказались менее эффективными в предотвращении микробиологического загрязнения, чем синтетические.

В рамках исследования было протестировано 56 образцов косметики с маркировками "органический", "натуральный" или "без консервантов". Четыре из них оказались небезопасными для регулярного использования.

"Большинство протестированных натуральных косметических средств соответствуют стандартам и безопасны для потребителей. Однако наличие 10,7% несоответствующих образцов указывает на то, что альтернативные системы консервации не всегда эффективны и не могут гарантировать полную антимикробную защиту", — так прокомментировала результаты главный гигиенист Чешской Республики Барбора Мацкова в разговоре с kupi.cz.

Органическая косметика: строгие требования к составу

Органическая косметика имеет более жесткие требования к составу, чем натуральная. Она обычно не содержит веществ животного происхождения, нефтепродуктов (минеральные масла, парафин), сырья, полученного с использованием ГМО, а также химических УФ-фильтров и других синтетических компонентов. Это делает органическую косметику идеальным выбором для людей, стремящихся минимизировать контакт с синтетическими веществами, или для тех, кто страдает аллергией на такие компоненты.

Как выбрать натуральную косметику

Натуральная косметика должна состоять исключительно из натуральных ингредиентов. Однако на практике производители могут маркировать свои продукты как натуральные, даже если они содержат всего 1% натуральных компонентов. Для более надежной защиты рекомендуется выбирать сертифицированную натуральную или органическую косметику, которая соответствует строгим стандартам и не содержит синтетических химикатов.

Состав натуральной косметики

Натуральная косметика обычно включает масла, растительные экстракты и минералы. Эти компоненты могут оказывать положительное воздействие на кожу, но важно помнить, что реакция кожи на такие продукты индивидуальна. Даже натуральные ингредиенты могут вызывать аллергию или не подходить конкретному типу кожи.

Стоимость натуральной и органической косметики

Натуральная и органическая косметика часто дороже, чем синтетическая. Это связано с более сложным процессом производства, включая выращивание растений, сертификацию и меньшие объемы производства.

Срок годности натуральной косметики

Срок годности натуральной косметики после вскрытия обычно составляет 6-12 месяцев. Натуральные консерванты менее эффективны, чем синтетические, поэтому такие продукты могут портиться быстрее.

Стоит ли покупать натуральные продукты?

Выбор между натуральной и синтетической косметикой зависит от личных предпочтений. Натуральная косметика может быть полезной благодаря своим натуральным компонентам, но важно учитывать индивидуальные особенности кожи и возможные аллергические реакции.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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