Неэстетичные пигментные пятна: 5 неожиданных методов избавиться от них навсегда

Пигментные пятна — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди. Они могут появляться на лице, в зоне декольте и на руках. Причины их возникновения разнообразны: от образа жизни и генетической предрасположенности до возрастных изменений. Особенно часто новые пятна появляются летом, после длительного пребывания на солнце.
Тон кожи зависит от множества факторов, включая образ жизни и общее состояние здоровья организма. Избыточная выработка меланина может приводить к появлению пятен различного происхождения. Пигментные пятна могут быть связаны с генетическими факторами, гормональными изменениями или воспалительными процессами в коже.
Косметолог Петра Врбова, которую цитирует kupi.cz, отмечает, что гормональные изменения цвета кожи часто происходят у женщин в период менопаузы. В этом случае важно защищать кожу от ультрафиолетового излучения с помощью кремов с солнцезащитным фильтром.
Перед использованием любых домашних средств рекомендуется провести тест на аллергию. Вот несколько популярных рецептов:
Для борьбы с пигментными пятнами можно использовать различные косметические средства. Например, Eucerin Anti-Pigment Spot Corrector — эффективный препарат для устранения мелких недостатков, который показывает первые результаты уже через две недели. Для более серьезных случаев подойдет Eucerin Anti-Pigment Serum с двойным эффектом.
Многие женщины отмечают эффективность французской косметики L'Occitane. Например, крем для кожи Slaměnka и бальзам для глаз Divine помогают уменьшить темные круги и пятна под глазами.
Профилактика — ключевой фактор в борьбе с пигментными пятнами. Большинство из них возникают из-за чрезмерного воздействия солнечного света. Важно использовать кремы с высокой степенью защиты от ультрафиолетовых лучей. Также стоит обратить внимание на гормональные изменения, которые могут происходить во время беременности, при приеме противозачаточных таблеток или в период менопаузы.
Косметологи рекомендуют сочетать косметические средства с профессиональными процедурами, такими как химический пилинг и мезотерапия. Например, продукция бренда Medik8 может быть эффективной в борьбе с пигментными пятнами.
Витамины А и С играют важную роль в уходе за кожей. Ретинол (витамин А) является одним из самых эффективных омолаживающих веществ, а L-аскорбиновая кислота (витамин С) замедляет синтез меланина и оказывает депигментирующий эффект.
Ро́динки (также невусы от лат. naevus — родимое пятно) — врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие.
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Пигментные пятна появляются с возрастом, после солнца или прыщей. Как эффективно от них избавиться — рассказываем про лучшие домашние и салонные методы.