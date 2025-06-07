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Неэстетичные пигментные пятна: 5 неожиданных методов избавиться от них навсегда

3:57
Моя семья » Красота и стиль

Пигментные пятна — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди. Они могут появляться на лице, в зоне декольте и на руках. Причины их возникновения разнообразны: от образа жизни и генетической предрасположенности до возрастных изменений. Особенно часто новые пятна появляются летом, после длительного пребывания на солнце.

Пожилая женщина в шляпе
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилая женщина в шляпе

Тон кожи зависит от множества факторов, включая образ жизни и общее состояние здоровья организма. Избыточная выработка меланина может приводить к появлению пятен различного происхождения. Пигментные пятна могут быть связаны с генетическими факторами, гормональными изменениями или воспалительными процессами в коже.

Косметолог Петра Врбова, которую цитирует kupi.cz, отмечает, что гормональные изменения цвета кожи часто происходят у женщин в период менопаузы. В этом случае важно защищать кожу от ультрафиолетового излучения с помощью кремов с солнцезащитным фильтром.

Перед использованием любых домашних средств рекомендуется провести тест на аллергию. Вот несколько популярных рецептов:

  • Лимон — простое и доступное средство для осветления кожи. Нанесите лимонный сок на лицо на 10 минут, затем смойте теплой водой и нанесите увлажняющий крем.
  • Маска из лимонного сока и пищевой соды — сочетание лимонного сока и соды может эффективно осветлить пигментные пятна. Для приготовления маски смешайте две столовые ложки пищевой соды с ¼ стакана лимонного сока. Нанесите смесь на кожу на 10 минут, затем смойте и увлажните.
  • Огуречные компрессы — тонкие ломтики свежего огурца можно использовать для освежения кожи и уменьшения интенсивности пигментных пятен. Нанесите ломтики на очищенную кожу на 15 минут.
  • Маска из меда и яичного желтка — мед обладает осветляющими и восстанавливающими свойствами, а яичный желток — питательными. Смешайте ложку меда с одним яичным желтком и нанесите на лицо на 15 минут, затем смойте теплой водой.

Для борьбы с пигментными пятнами можно использовать различные косметические средства. Например, Eucerin Anti-Pigment Spot Corrector — эффективный препарат для устранения мелких недостатков, который показывает первые результаты уже через две недели. Для более серьезных случаев подойдет Eucerin Anti-Pigment Serum с двойным эффектом.

Многие женщины отмечают эффективность французской косметики L'Occitane. Например, крем для кожи Slaměnka и бальзам для глаз Divine помогают уменьшить темные круги и пятна под глазами.

Профилактика — ключевой фактор в борьбе с пигментными пятнами. Большинство из них возникают из-за чрезмерного воздействия солнечного света. Важно использовать кремы с высокой степенью защиты от ультрафиолетовых лучей. Также стоит обратить внимание на гормональные изменения, которые могут происходить во время беременности, при приеме противозачаточных таблеток или в период менопаузы.

Косметологи рекомендуют сочетать косметические средства с профессиональными процедурами, такими как химический пилинг и мезотерапия. Например, продукция бренда Medik8 может быть эффективной в борьбе с пигментными пятнами.

Витамины А и С играют важную роль в уходе за кожей. Ретинол (витамин А) является одним из самых эффективных омолаживающих веществ, а L-аскорбиновая кислота (витамин С) замедляет синтез меланина и оказывает депигментирующий эффект.

Уточнения

Ро́динки (также невусы от лат. naevus — родимое пятно) — врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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