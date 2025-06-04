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Хотели выглядеть моложе, а получилась тётя: 6 приёмов, которые предают возраст с головой

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Иногда мы думаем, что знаем, как освежить образ. Подстричься покороче, надеть что-нибудь "весёленькое", посветлее, побольше блёсток… А потом смотрим в зеркало и не понимаем, почему видим не молодую и уверенную в себе женщину, а усталую тётю с тяжёлым взглядом. Разбираем шесть популярных "омолаживающих" приёмов, которые работают с точностью до наоборот.

Макияж
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макияж

1. Чем короче — тем моложе

Нет. Короткая стрижка нужна, если волосы испорчены и ломкие. Но "ежик" не вернёт молодость, а может только подчеркнуть отёчность, морщины и форму лица.
"Чем меньше волос, тем более открытым и уязвимым выглядит лицо". Кому-то ультракороткий образ подойдёт — но точно не всем.

2. Девчачий гардероб на взрослом лице

Яркие принты, бантики, мишки — всё это мило, но работает только до определённого возраста. Взрослая женщина в образе школьницы не выглядит моложе — она выглядит растерянно.

3. Шпаклёвка вместо макияжа

Тональный крем, консилер до ресниц, тёмные брови и контуринг по канонам 2017 года — всё это визуально прибавляет возраст.
Слои косметики не прячут возраст, а кричат о нём. Лучше меньше, но точнее.

4. Чёлка до глаз

Ровная и густая, она вроде бы скрывает лоб, но при этом утяжеляет взгляд и подчёркивает овал лица. А это зона, где возраст выдает себя особенно быстро.
Выигрышнее смотрится мягкая длинная чёлка-шторка.

5. "Молодёжные" вещи и тренды

Джинсовка в стразах, короткий крой, блёстки — всё это не делает моложе. Наоборот. На взрослых женщинах такие детали смотрятся чуждо и подчёркивают разницу между намерением и реальностью.

6. Светлый = молодой

Полный отказ от тёмных цветов — ошибка. Да, чёрный подчёркивает черты, но и даёт выразительность. Всё дело в балансе, а не в избегании оттенков.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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