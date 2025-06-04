Десять тихих привычек, которые украдкой добавляют возраст — и как их обмануть

Каждый день мы совершаем десятки действий на автомате. Но некоторые из них добавляют возраст — буквально по миллиметру. Вот главные из них.
1. Высокие хвосты "на скорую руку"
Тугой пучок на макушке или гладкий хвостик с зализанным лбом делают лицо уставшим и подчёркивают морщинки у висков. Хочется убрать волосы — делайте это мягко, с объёмом у корней. Это не контрольная в школе, успейте дать себе объём.
2. Брови-призраки
Нет ничего грустнее шикарной женщины с выгоревшими или "потерянными" бровями. Они — оправа лица. Даже без макияжа стоит просто расчесать их и немного подчеркнуть форму — и вы удивитесь, насколько свежее выглядит лицо.
3. Один и тот же пробор десятилетиями
Если вы 30 лет носите прямой пробор — лицо как бы начинает "плыть". Сдвиньте его чуть вбок, приподнимите корни — и лицо будто "соберётся". Проверено.
4. Жёлтый свет и кривое зеркало в ванной
Нельзя делать макияж при жёлтом освещении — оно даёт тени и делает лицо старше. Создайте себе уютный уголок с холодным светом — и вы начнёте себе нравиться.
5. Грубое нанесение крема
Кожа — не тесто. Втирание, растягивание и резкие движения ведут к заломам. Крем наносим, будто гладим любимую кошку.
6. Очки одной формы всю жизнь
Оправа — как причёска. Если она не менялась 10 лет, лицо перестаёт "звучать". Стоит только примерить другую форму — и как будто сделали обновление образа.
7. Идеальная укладка каждый день
Чем аккуратнее пряди, тем строже образ. А строгость после 50 — утомляет. Немного живости, пара выбившихся прядей — и вы снова молоды.
8. Перебор с матовостью кожи
Когда кожа теряет естественное сияние, ей не нужна матовость — наоборот, капля хайлайтера или кремовый румянец вернут "огонёк" в лицо.
9. Поза в телефоне 24/7
Сутулость, опущенный подбородок, шея в гармошку. Именно это даёт те самые поперечные складки. Поднимайте телефон — и голову.
10. "Мне уже поздно что-то менять"
Как только мы это говорим — стареем. Не внешне, а внутри. А это — главное. Попробуйте новый пробор, духи, чёлку — и почувствуйте, как возвращается блеск в глазах.
Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.
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