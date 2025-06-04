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Десять тихих привычек, которые украдкой добавляют возраст — и как их обмануть

2:44
Моя семья » Красота и стиль

Каждый день мы совершаем десятки действий на автомате. Но некоторые из них добавляют возраст — буквально по миллиметру. Вот главные из них.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by arthurhidden
Девушка

1. Высокие хвосты "на скорую руку"

Тугой пучок на макушке или гладкий хвостик с зализанным лбом делают лицо уставшим и подчёркивают морщинки у висков. Хочется убрать волосы — делайте это мягко, с объёмом у корней. Это не контрольная в школе, успейте дать себе объём.

2. Брови-призраки

Нет ничего грустнее шикарной женщины с выгоревшими или "потерянными" бровями. Они — оправа лица. Даже без макияжа стоит просто расчесать их и немного подчеркнуть форму — и вы удивитесь, насколько свежее выглядит лицо.

3. Один и тот же пробор десятилетиями

Если вы 30 лет носите прямой пробор — лицо как бы начинает "плыть". Сдвиньте его чуть вбок, приподнимите корни — и лицо будто "соберётся". Проверено.

4. Жёлтый свет и кривое зеркало в ванной

Нельзя делать макияж при жёлтом освещении — оно даёт тени и делает лицо старше. Создайте себе уютный уголок с холодным светом — и вы начнёте себе нравиться.

5. Грубое нанесение крема

Кожа — не тесто. Втирание, растягивание и резкие движения ведут к заломам. Крем наносим, будто гладим любимую кошку.

6. Очки одной формы всю жизнь

Оправа — как причёска. Если она не менялась 10 лет, лицо перестаёт "звучать". Стоит только примерить другую форму — и как будто сделали обновление образа.

7. Идеальная укладка каждый день

Чем аккуратнее пряди, тем строже образ. А строгость после 50 — утомляет. Немного живости, пара выбившихся прядей — и вы снова молоды.

8. Перебор с матовостью кожи

Когда кожа теряет естественное сияние, ей не нужна матовость — наоборот, капля хайлайтера или кремовый румянец вернут "огонёк" в лицо.

9. Поза в телефоне 24/7

Сутулость, опущенный подбородок, шея в гармошку. Именно это даёт те самые поперечные складки. Поднимайте телефон — и голову.

10. "Мне уже поздно что-то менять"

Как только мы это говорим — стареем. Не внешне, а внутри. А это — главное. Попробуйте новый пробор, духи, чёлку — и почувствуйте, как возвращается блеск в глазах.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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