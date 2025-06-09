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Макияж, который старит: как избежать грустного выражения на лице

3:44
Моя семья » Красота и стиль

Каждый возраст уникален, особенно если умело подойти к макияжу, который соответствует твоему возрасту. После 40 лет стоит отказаться от старых привычек, которые не подходят зрелой коже, и освоить новые техники, которые будут выглядеть гармонично и поддерживать молодость. Запомни эти 3 железных табу, чтобы макияж был твоим союзником, а не врагом.

Вечерний макияж
Фото: Designed be Freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вечерний макияж

Хайлайтеры и перламутровые тени — не для зрелой кожи

В молодости сияние кожи — это естественно и красиво. Однако с возрастом хайлайтеры и светоотражающие тени могут сыграть с нами злую шутку. Блестки и перламутровые частицы подчеркивают морщинки и неровности, что делает возрастные изменения только более заметными. Вместо этого выбери матовые и полуматовые текстуры — они подчеркнут свежесть и здоровый вид кожи, не привлекая лишнего внимания к морщинам.

Тяжелые смоки — в прошлом

Дымчатые глаза с темными оттенками и густыми ресницами — это красиво, но с возрастом такие макияжи перегружают образ. В 40 лет стоит делать акцент на легкости и естественности. Сухие, благородные оттенки — бежевые, розовые или персиковые — помогут создать мягкий и свежий взгляд, который будет гармонично сочетаться с твоими чертами.

Контуринг — не для зрелой кожи

Контуринг — популярная техника для молодого возраста, когда кожа упругая и эластичная. Но с возрастом кожа теряет свою упругость, и чрезмерное скульптурирование только подчеркнет недостатки. Лучше выбрать более естественные способы коррекции, например, легкий румянец или кремовые текстуры для создания здорового и свежего образа. Такой подход даст естественное освежение, без эффекта маски.

Тональные средства: меньше — лучше

С возрастом кожа становится тоньше и суше, и привычка наносить плотный слой тонального крема уже не работает так, как раньше. Толстый слой макияжа может проваливаться в морщинки, делая их более заметными. Вместо этого стоит выбирать лёгкие тональные основы с увлажняющим эффектом или BB-кремы, которые выравнивают тон и сохраняют естественное сияние кожи. А чтобы закрепить макияж, достаточно лёгкой пудры на Т-зону — она не утяжелит лицо и не подчеркнёт текстуру кожи.

Брови: мягкая форма и естественный цвет

Тонкие, чётко очерченные брови — это приём, который быстро добавляет возраста. Вместо этого стоит стремиться к естественной, слегка пушистой форме. Выбирай оттенки, близкие к цвету твоих волос или на тон светлее — это добавит мягкости лицу. И никаких резких контуров: лучше использовать пудровые карандаши или тени, чтобы создать эффект натуральных, но ухоженных бровей.

Заключение

Макияж для зрелых женщин — это искусство подчеркнуть свою естественную красоту, не пытаясь скрыть возраст. Важно помнить, что зрелая кожа требует особого подхода, и те приёмы, которые работали в юности, могут не только старить, но и подчеркивать нежелательные изменения. Освежение образа можно достичь с помощью мягких, естественных текстур и акцентов на свежести, а не на контурировании. Правильный макияж будет не только подчеркивать достоинства, но и добавлять уверенности — ведь возраст — это не повод для ограничений, а возможность показать свою уникальную красоту.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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