Волосы как в рекламе шампуня: за 5 секунд ты можешь добиться такого же блеска

Ты когда-нибудь замечала, что волосы в рекламе шампуней блестят, как зеркало? Секрет не всегда в самой косметике. Есть способ, который не потребует от тебя ни единой покупки — всего 5 секунд, и блеск обеспечен.
Всё зависит от структуры волос. Поверхность каждого волоса покрыта чешуйками, которые напоминают черепицу на крыше. Чем плотнее они прилегают друг к другу, тем сильнее блеск — ведь гладкая поверхность лучше отражает свет.
Когда ты принимаешь душ, пар и тепло приподнимают чешуйки кутикулы, чтобы они могли впитать влагу. Но вот момент, когда это может сыграть не на руку: если чешуйки не опустятся на место, волосы не будут блестеть. Чтобы вернуть кутикулу в правильное положение, ополосни волосы холодной водой в последние 5 секунд душа.
Всё, что тебе нужно для сияющих волос — это пара простых шагов и немного внимания. Природный блеск волос возможен без сложных процедур, если правильно ухаживать за ними.
Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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