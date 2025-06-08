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Волосы как в рекламе шампуня: за 5 секунд ты можешь добиться такого же блеска

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Ты когда-нибудь замечала, что волосы в рекламе шампуней блестят, как зеркало? Секрет не всегда в самой косметике. Есть способ, который не потребует от тебя ни единой покупки — всего 5 секунд, и блеск обеспечен.

Девушка заплетает волосы в косу
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка заплетает волосы в косу

Почему волосы блестят

Всё зависит от структуры волос. Поверхность каждого волоса покрыта чешуйками, которые напоминают черепицу на крыше. Чем плотнее они прилегают друг к другу, тем сильнее блеск — ведь гладкая поверхность лучше отражает свет.

5 секунд, которые сделают волосы сияющими

Когда ты принимаешь душ, пар и тепло приподнимают чешуйки кутикулы, чтобы они могли впитать влагу. Но вот момент, когда это может сыграть не на руку: если чешуйки не опустятся на место, волосы не будут блестеть. Чтобы вернуть кутикулу в правильное положение, ополосни волосы холодной водой в последние 5 секунд душа.

  • Секрет: холодная вода "запечатывает" кутикулу, что позволяет сохранить влагу внутри, а волосы становятся более блестящими и здоровыми.

Еще 5 способов для блеска волос

  • Шампунь глубокой очистки: раз в две недели используй его, чтобы избавиться от накопленных средств для укладки.
  • Несмываемый кондиционер: помогает увлажнить волосы и возвращает липиды, которые с возрастом исчезают, улучшая структуру кутикулы.
  • Шелковые или атласные наволочки: волосы не будут тереться о грубую ткань, что предотвращает потерю блеска.
  • Щетка с кабаньей щетиной: она распределяет натуральные масла по волосам, придавая им здоровый блеск.
  • Маски для глубокого увлажнения: делай их раз в две недели, особенно если волосы очень сухие. Маски с растительными маслами увлажняют и восстанавливают блеск.

Блеск без усилий

Всё, что тебе нужно для сияющих волос — это пара простых шагов и немного внимания. Природный блеск волос возможен без сложных процедур, если правильно ухаживать за ними.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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