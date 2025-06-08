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Как носить юбку макси этим летом: стильные идеи, которые подойдут на любой случай

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Лето близко, и мы с нетерпением ждем появления нашего любимого элемента гардероба — юбки макси! Универсальная, лёгкая и воздушная, она подходит для любого случая и помогает создать стильный образ, будь то для прогулки по городу или вечернего выхода.

Женщина на прогулке
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина на прогулке

Минимализм для жарких дней

Когда температура зашкаливает, вам не нужно перегружать образ. Сочетайте макси-юбку с простым топом — лучше всего работает белый или нейтральный цвет. Для вечернего выхода можно выбрать топ с V-образным вырезом и лёгким прозрачным эффектом. Такой комплект идеально смотрится с каблуками средней высоты или шлёпанцами для повседневного образа.

Спортивный стиль

Если вы хотите чего-то более удобного, комбинируйте макси-юбку с футболкой или рубашкой. Джинсовая юбка отлично сочетается с балетками, а асимметричная модель будет идеально смотреться с летними сандалиями. Для дополнительного стиля добавьте бейсболку — и вы готовы к тёплым летним дням!

Шик и элегантность

Макси-юбка в сочетании с блейзером — это классика, которая никогда не выйдет из моды. Белая юбка с нейтральным или ярким жакетом создаёт стильный и элегантный образ. Также не бойтесь экспериментировать с жакетами оверсайз — они придают наряду современный и модный вид.

Для прохладных дней

Летний кардиган — это незаменимый элемент в прохладные вечера. В 2025 году кардиганы в ярких оттенках розового и оранжевого будут на пике популярности. Добавьте в свой образ кардиган с морским узором или в простом варианте — и вы будете выглядеть стильно и комфортно.

Макси-юбка: ваш незаменимый стильный спутник этого лета

Макси-юбка — это не просто тренд, а настоящая находка для вашего летнего гардероба. С её помощью можно создать стильный и комфортный образ, который подходит для любой ситуации — от повседневных прогулок до вечерних выходов. Воспользуйтесь этими 4 идеями и наслаждайтесь элегантностью, которая будет с вами всё лето!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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