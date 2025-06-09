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Забудь про скучные футболки: вот какие топы точно захватят лето 2025

Моя семья » Красота и стиль

Время расставаться с кардиганами и толстовками — 2025 год приносит массу стильных новинок в мир верхней одежды. Какие топы стоит добавить в свой гардероб в этом сезоне? Мы нашли лучшие варианты для весны и лета, которые подарят вам комфорт и элегантность.

Девушки на прогулке
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушки на прогулке

Вязание крючком: лёгкость и стиль

Никак не выйдет из моды и вязание крючком. Эти топы не только стильные, но и невероятно удобные для жарких дней. Легкие нейтральные оттенки идеально подходят для лета, поглощая меньше тепла, чем их более тёмные аналоги. А вот яркие узоры добавляют игривости и веселья. Вязаные крючком топы — идеальны для тех, кто ценит воздух и свободу в одежде.

Викторианский и романтический стиль: возврат в прошлое

Судя по подиумам, весна-лето 2025 вдохновлены эпохой викторианства и романтики. В моде снова акцентированные воротники, приподнятые вырезы и утончённые декоры, напоминающие о конце XIX века. Оборки, мягкие пастельные оттенки, элементы богемного стиля — всё это создаёт атмосферу лёгкости и элегантности, как в прогулках по парку на пикнике.

Прозрачность и кружево: женственность без границ

Кружево и полупрозрачные ткани — ещё один must-have этого сезона. Это не только добавляет игривости образу, но и делает одежду более воздухопроницаемой, что идеально подходит для жарких дней. Эти топы можно носить слоями: под блейзер или с футболкой с короткими рукавами. Если боитесь смелых решений, просто подберите подходящий топ под прозрачный верх.

Рукава-фонарики: элегантность и объём

Хотите почувствовать себя принцессой? Рукава-фонарики — это именно то, что вам нужно! Они добавляют образу романтичности и зрительно увеличивают плечи, делая талию визуально тоньше. В 2025 году рукава до локтя и запястья будут на пике популярности. Этот стиль можно сочетать с джинсами или юбками, создавая яркие и стильные образы на каждый день.

Пеплум: возвращение баски

Топы с баской снова в тренде! Эта деталь, которая подчеркивает талию, вновь вернулась в моду и активно используется в блузках, футболках и даже блейзерах. Идеально сочетается с юбками и прямыми брюками. Пеплум помогает создать женственный силуэт и привнести элемент утонченности в ваш образ.

Топы с застёжкой спереди: игривый акцент

Топы с завязками спереди — это маленькая порция сексуальности и игривости в вашем летнем гардеробе. Отрегулируйте завязку по своему вкусу и подчеркните фигуру. Этот вариант отлично подходит для повседневных прогулок или летних выходов, таких как походы по магазинам или встреча с друзьями в кафе.

Асимметрия: модный акцент

Асимметричные топы — тренд, который продолжает набирать популярность. В этом сезоне мы увидим не только футболки с короткими рукавами, но и модели с удлиненной одной стороной или с разрезами. Они добавляют современную изюминку и яркость любому образу, создавая динамичный и интересный стиль.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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