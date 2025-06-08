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Тренды, о которых вы не знали: 5 аксессуаров, которые в топе этим летом

2:33
Моя семья » Красота и стиль

Лето — это время, когда мы не можем позволить себе шить сложные наряды, но аксессуары способны преобразить любой, даже самый простой комплект. Если вы хотите добавить в свой образ яркости и индивидуальности, то эти аксессуары точно помогут вам выделиться в этом сезоне.

Стильная девушка в очках на прогулке
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стильная девушка в очках на прогулке

Массивные ожерелья — акцент на выразительность

  • Ожерелье всегда было важной частью гардероба, но в этом сезоне на передний план выходят яркие и громкие аксессуары. Вместо тонких цепочек в моде крупные подвески, массивные бусины и цепочки с интересными деталями. Особенно популярны изделия с текстурой, похожей на веревки. Для лета выбирайте водоотталкивающие модели, чтобы они не испортились от солнца или пота.

Заколки для волос — для удобства и стиля

  • Этот аксессуар сочетает практичность и стиль. В жару волосы часто прилипают к коже, и на помощь приходят стильные заколки. В этом сезоне возвращаются заколки с мраморными, однотонными и блестящими текстурами, которые идеально фиксируют волосы, создавая аккуратный и элегантный образ.

Пуговицы и броши — внимание к деталям

  • Броши и пуговицы — это стильный способ добавить индивидуальности в любой наряд. Их можно носить не только на одежде, но и прикрепить к сумкам или шляпам. Попробуйте заменить обычные пуговицы на старых рубашках на более оригинальные — асимметричные модели сейчас в тренде.

Тонкие очки — минимализм и элегантность

  • Очки с узкими оправами стали фаворитом этого сезона благодаря MiuMiu. Овальные очки с тонкими оправами подходят для любого случая — от солнечных дней до работы за компьютером. Черепаховые модели популярны, но однотонные варианты легко сочетать с любым образом.

Браслеты — эффектные акценты

  • Браслеты снова в моде, и это украшение, которое никогда не выходит из тренда. В этом сезоне популярны как металлические, так и акриловые браслеты. Крупные и эффектные браслеты идеально дополнят простые наряды, а для более ярких и узорчатых образов подойдут более сдержанные варианты.

Секрет летнего стиля — в деталях

Не нужно делать всё сразу. Эти пять аксессуаров помогут вам добавить яркости и элегантности в любой наряд. Летний стиль не обязан быть сложным — достаточно нескольких правильных акцентов.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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