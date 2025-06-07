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Летний хит: какую обувь носить этим летом, чтобы быть в моде

1:41
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением лета хочется легкости и комфорта — особенно в обуви. Делимся трендами на летнюю обувь, которые точно не оставят вас равнодушными. Если вы ещё не успели обновить гардероб, то пора!

Босоножки
Фото: Designed be Freepik by haritanita, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Босоножки

Соломенные туфли — лёгкость и стиль

  • Соломенные туфли — это классика летнего сезона. Они идеально вписываются в атмосферу отдыха и тепла, при этом создают лёгкий и стильный образ. Они подойдут как для пляжа, так и для прогулок по городу или даже для вечерних выходов в сочетании с летними платьями.

Вязаные туфли — уют и комфорт

  • Этот тренд стал популярным несколько лет назад, и он не собирается уходить. Вязаные туфли не только удобны, но и выглядят оригинально. Их можно носить с платьями или шортами, они добавляют образу особое очарование. Легкие и воздушные, такие туфли станут настоящим must-have.

Обувь из желе — возвращение ретро

  • Обувь из желе снова в моде! Эти туфли отличаются своим ярким и игривым видом, идеально подходящим для жарких дней. Они легкие, водоотталкивающие и необычайно удобные. Отличный выбор для пляжа или уличных прогулок в тёплое время года.

Подытожим

С каждым летом мода становится более лёгкой и непринуждённой. Не бойтесь экспериментировать с цветами и текстурами — обувь этого сезона даст вам возможность быть стильной и комфортной одновременно. Соломенные, вязаные туфли и обувь из желе — это те самые вещи, которые легко впишутся в ваш летний гардероб.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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