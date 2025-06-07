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Забудьте про джинсы: эти 10 вещей подарят вам лёгкость и стиль в летнюю жару

2:31
Моя семья » Красота и стиль

Когда столбик термометра уверенно ползёт вверх, джинсы внезапно превращаются из любимой базы гардероба в тяжёлую нагрузку. Их плотная ткань с трудом пропускает воздух, и каждый выход на улицу становится маленьким подвигом. К счастью, есть стильные альтернативы — лёгкие, удобные и не менее модные.

Девушка с сумкой
Фото: Designed be Freepik by marymarkevich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с сумкой

Брюки по фигуре

  • Льняные или хлопковые — идеальны для жары. Они подчёркивают силуэт, не перегревают и легко комбинируются с майками, рубашками и сандалиями.

А-силуэт юбки

  • Летящие и женственные, они придают образу лёгкость. Ткани вроде поплина или хлопка обеспечивают прохладу, а яркий принт добавит летнего настроения.

Бермуды

  • Шорты, которые выглядят сдержанно и стильно. В тандеме с льняной рубашкой — идеальный вариант для городских будней.

Атласные юбки

  • Для тех, кто хочет сиять вечером. Атлас ловит свет, а комбинации с кроссовками или мюлями — беспроигрышны.

Шёлковые брюки

  • Лёгкие, роскошные и прохладные. Особенно хороши модели свободного кроя с принтами — не жарко и очень красиво.

Мини-юбки

  • Возвращение 2000-х! Добавьте к мини свободную футболку и сандалии — получится дерзкий, но удобный образ.

Леггинсы-капри

  • Идеальны для активных дней. Удобство и возвращение моды на Y2K делают их отличным выбором.

Макси-юбки

  • Длинные, воздушные, романтичные. Особенно хороши в движении — для прогулок, пляжа и даже свиданий.

Брюки с резинкой на талии

  • Лён или тонкий хлопок — и вы не захотите надевать джинсы снова. Универсальны и для дома, и для прогулок.

Комбинезоны

  • Готовый образ в одной вещи. Просторный крой, лёгкая ткань и пояс на талии — и вы уже выглядите, как с обложки.

Пора прощаться с джинсами: новые летние фавориты

Летний гардероб не должен быть скучным или неудобным. Есть множество стильных и практичных альтернатив джинсам, которые помогут вам выглядеть великолепно даже в самую жаркую погоду. Главное — это сочетание комфорта и стиля, которое позволяет вам наслаждаться каждым моментом тёплого сезона без лишнего дискомфорта. Выбирайте что-то новое и экспериментируйте с образом!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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