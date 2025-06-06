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Никаких возрастных ограничений: 10 платьев, которые подчеркнут ваш стиль в летнюю пору

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Лето — время лёгкости, цвета и комфорта. И ничто так не подчёркивает женственность и уверенность, как хорошо подобранное платье. Особенно когда речь идёт о возрасте 50+, где комфорт встречается с безупречным стилем.

Женщина крупным планом позирует в шляпе
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина крупным планом позирует в шляпе

Какие фасоны лучше всего работают

Летние платья для женщин старше 50 не ограничиваются одним стилем. Главное — найти ту модель, которая поддержит ваш образ жизни и подчеркнёт вашу индивидуальность:

  • Платья-рубашки: беспроигрышный вариант. Они удобны, стройнят и подходят как для деловых встреч, так и для прогулок.
  • Миди и макси без рукавов: идеальны для жарких дней. Они не перегружают образ, но выглядят стильно и собранно.
  • Платья-халаты: отличное решение для тех, кто любит свободу движений и лаконичность.

Цветовая палитра — ваш союзник

Можно смело выбирать яркие оттенки — они освежают и поднимают настроение. Но и классика в виде чёрного, белого и бежевого остаётся вне времени и отлично сочетается с аксессуарами.

Дополните образ деталями

Сандалии на плоской подошве, эспадрильи или туфли на платформе — на день. А вечером — открытые босоножки и небольшой клатч. Всё зависит от повода.

 

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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