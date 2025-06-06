Летний тренд, который удлинит ноги и не испортит настроение: обувь, которая просто обязана быть в вашем гардеробе

Если каблуки летом вызывают только одну мысль — "насколько быстро я их сниму", пора обратить внимание на ту обувь, которая умеет быть и женственной, и удобной. Речь о высоких эспадрильях: лёгких, устойчивых и невероятно стильных.
Высокие эспадрильи — это идеальный союз летней расслабленности и визуального удлинения ног. Благодаря натуральным материалам (джут, хлопок, замша), они ощущаются как продолжение лёгкого платья или воздушной рубашки. В них можно пройти целый день — и остаться на высоте как в прямом, так и в модном смысле.
Не случайно эспадрильи на платформе — любимая пара обуви у парижанок. Они носят их с бохо-юбками, свободными льняными брюками и платьями миди — добавляя образу ту самую сдержанную элегантность без пафоса. Это отличный вариант и для города, и для отпуска.
Главное — дать обуви "звучать". Пусть она будет центральным акцентом, а всё остальное лишь дополнением.
Эспадри́льи — лёгкая летняя мужская и женская обувь, напоминающая тапочки с задником.
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