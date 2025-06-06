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Летний тренд, который удлинит ноги и не испортит настроение: обувь, которая просто обязана быть в вашем гардеробе

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Если каблуки летом вызывают только одну мысль — "насколько быстро я их сниму", пора обратить внимание на ту обувь, которая умеет быть и женственной, и удобной. Речь о высоких эспадрильях: лёгких, устойчивых и невероятно стильных.

Ноги девушки в эспадрильях на платформе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ноги девушки в эспадрильях на платформе

Элегантность без усилий

Высокие эспадрильи — это идеальный союз летней расслабленности и визуального удлинения ног. Благодаря натуральным материалам (джут, хлопок, замша), они ощущаются как продолжение лёгкого платья или воздушной рубашки. В них можно пройти целый день — и остаться на высоте как в прямом, так и в модном смысле.

Французский стиль с поправкой на комфорт

Не случайно эспадрильи на платформе — любимая пара обуви у парижанок. Они носят их с бохо-юбками, свободными льняными брюками и платьями миди — добавляя образу ту самую сдержанную элегантность без пафоса. Это отличный вариант и для города, и для отпуска.

С чем носить

  • С платьями А-силуэта и рубашками на запах.
  • С джинсами-клёш и топами на бретелях.
  • С костюмами из льна или хлопка в тон эспадрильям.
  • С соломенными сумками, широкими очками и минимализмом в украшениях.

Главное — дать обуви "звучать". Пусть она будет центральным акцентом, а всё остальное лишь дополнением.

Уточнения

Эспадри́льи — лёгкая летняя мужская и женская обувь, напоминающая тапочки с задником.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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