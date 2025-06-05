Выглядишь как с обложки — и всё из-за цвета: три летних оттенка, которые делают образ живым

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С приходом жары хочется лёгкости, света и яркости. И это касается не только планов и эмоций, но и гардероба. Летняя мода — это праздник цвета, и в этом сезоне дизайнеры отдали пальму первенства трём главным фаворитам. Они не просто трендовые — они преображают.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушки в жёлтом, голубом и персиковом платьях

Маслянисто-жёлтый: тепло и стиль

Этот оттенок стал настоящей звездой лета. Он мягкий, уютный и при этом солнечный. Идеально подчёркивает загар, делает образ тёплым и живым. Маслянисто-жёлтый не кричит, а светится изнутри — особенно красиво он смотрится в струящихся платьях, рубашках и аксессуарах из натуральных тканей.

Совет: сочетайте с белым, серым или приглушённым зелёным для более элегантного эффекта.

Нежно-голубой: свежесть в каждом движении

Классический синий всегда был летним фаворитом, но теперь его место занял более мягкий и спокойный брат — голубой. Он придаёт образу лёгкость, ассоциируется с небом и морем, делает аутфит воздушным и расслабленным.

Совет: отлично смотрится в образах total look или в сочетании с бежевым и белым.

Персиковый: летняя нежность

Этот оттенок — настоящий витамин для образа. Он свежий, жизнерадостный, но не слишком яркий. Персиковый идеально подходит для утренних мероприятий, летних встреч и романтических вечеров. Он "подсвечивает" кожу, особенно красиво смотрится на тёплом подтоне.

Совет: сочетайте с золотыми аксессуарами или белым кружевом.

Не бойтесь цвета — летом он играет на вашей стороне

Яркие, но мягкие оттенки работают как бьюти-фильтр: они освежают, омолаживают и создают настроение. Даже если вы привыкли к нейтральным вещам — попробуйте ввести эти цвета хотя бы в аксессуары. Вы удивитесь, как меняется не только образ, но и ощущение себя.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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