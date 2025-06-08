Даже люксовый крем не поможет, если ты забываешь об этом каждый вечер

Как бы ни хотелось просто упасть в кровать после долгого дня — привычка не смывать макияж перед сном может стать фатальной для кожи. И да, мама, которая предупреждала об этом, была права.
В течение дня кожа и так испытывает стресс — от косметики, пыли и пота. Но ночью ей нужен отдых и обновление. А если лицо покрыто слоем макияжа, то:
На первый взгляд — ничего страшного. Но со временем вы замечаете неровности, высыпания, чёрные точки, сухость и потерю тонуса. Кожа просто не успевает восстановиться ночью, ведь ей мешают продукты, которые должны были быть смыты ещё вечером.
Кожа впитывает не только крем, но и остатки макияжа. А затем удивляется, почему ей плохо.
Сделайте вечернее очищение кожи — пусть даже экспресс-уход — своим ритуалом. Это не только про красоту, но и про здоровье. Даже самая дорогая косметика не спасёт, если лицо не очищено.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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