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Даже люксовый крем не поможет, если ты забываешь об этом каждый вечер

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Как бы ни хотелось просто упасть в кровать после долгого дня — привычка не смывать макияж перед сном может стать фатальной для кожи. И да, мама, которая предупреждала об этом, была права.

Спящая девушка с красивым макияжем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спящая девушка с красивым макияжем

Почему это вредно

В течение дня кожа и так испытывает стресс — от косметики, пыли и пота. Но ночью ей нужен отдых и обновление. А если лицо покрыто слоем макияжа, то:

  • Поры забиваются остатками тонального крема, туши и пудры.
  • Поверхностные загрязнения и жир смешиваются с мёртвыми клетками — это идеальная среда для прыщей и воспалений.
  • Кожа становится суше, тусклее и начинает шелушиться.
  • Глаза рискуют проснуться опухшими, особенно если не сняли тушь: микрочастицы могут вызвать раздражение и даже воспаление.

Что происходит, если игнорировать очищение

На первый взгляд — ничего страшного. Но со временем вы замечаете неровности, высыпания, чёрные точки, сухость и потерю тонуса. Кожа просто не успевает восстановиться ночью, ведь ей мешают продукты, которые должны были быть смыты ещё вечером.

Кожа впитывает не только крем, но и остатки макияжа. А затем удивляется, почему ей плохо.

Что делать

Сделайте вечернее очищение кожи — пусть даже экспресс-уход — своим ритуалом. Это не только про красоту, но и про здоровье. Даже самая дорогая косметика не спасёт, если лицо не очищено.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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