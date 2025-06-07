Без теней и подводки, но с вау-эффектом: хитрая тушь, которая делает всё сама

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если летом хочется меньше косметики, но больше вау-эффекта — попробуй цветную тушь. Один взмах кисточкой — и макияж готов. Яркий, свежий и не требует ни теней, ни подводки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с коричневой тушью на ресницах

Почему это хит

Тушь — базовый продукт, без которого не обходится ни один макияж. Но в жаркое время года хочется чего-то полегче. Цветная тушь делает глаза выразительными без лишних слоёв косметики. Она работает и как акцент, и как самостоятельный элемент образа.

Какой оттенок выбрать

Коричневая: придаёт мягкость и молодость, особенно в дневном макияже.

придаёт мягкость и молодость, особенно в дневном макияже. Розовая: делает взгляд кукольным и слегка дерзким.

делает взгляд кукольным и слегка дерзким. Синяя, зелёная, фиолетовая: идеально подчёркивают радужку и создают летнее настроение. Особенно круто смотрятся на солнце.

Удобство на максимум

С цветной тушью можно забыть про тени, стрелки и десятки баночек. Просто прокрась ресницы — и образ готов. Это экономия времени, денег и сил. А ещё такой макияж смотрится игриво, свежо и всегда уместно — и на пляже, и на вечеринке.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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