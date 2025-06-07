Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бицепс, трицепс, предплечья: полный гид по тренировке рук
Забудьте про джинсы: эти 10 вещей подарят вам лёгкость и стиль в летнюю жару
Иск на 250 миллионов: Минобороны выступил в качестве истца против Института инженерной физики
Под джунглями Мексики найдено чудо древней инженерии: что скрывают руины города майя
Хотел унизить, но получил отпор: не поверите, как Аврора Киба ответила Киркорову, заявившему, что она не существует как личность
Постельные клопы стали нашими спутниками — и это не случайность
Эта одна ошибка при пересадке может лишить петунию пышного цветения
Пять минут на жаре — и вы под следствием: что грозит владельцу за животное в машине
Топ-5 самых распространённых ошибок при самостоятельном ремонте автомобиля и как их избежать

Морщины не прощают забывчивость: 3 зоны, где SPF нужен в первую очередь

2:35
Моя семья » Красота и стиль

Мы научились наносить солнцезащитный крем на лицо. Иногда — на шею и декольте. Но даже при самом добросовестном уходе есть зоны, о которых почти никто не вспоминает, хотя именно там кожа стареет в первую очередь. И причина чаще всего одна — отсутствие защиты от ультрафиолета.

Женщина с солнцезащитным кремом на лице
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с солнцезащитным кремом на лице

SPF — не только для лица

Летом солнцезащитный крем становится основой не только бьюти-ухода, но и профилактики пигментации, морщин и даже онкологических рисков. И хотя мы щедро покрываем им щёки, лоб и плечи, три зоны регулярно остаются без внимания — а зря.

Что мы постоянно забываем защищать

Шея

  • Кожа на шее тонкая и почти не вырабатывает себум. Это делает её уязвимой к обезвоживанию и солнечному повреждению. При этом шея почти всегда открыта — и получает столько же солнца, сколько и лицо. Ультрафиолет быстро разрушает там коллаген, а пигментация появляется раньше, чем вы успеете это заметить.

Тыльная сторона кистей

  • От запястья до пальцев — одна из самых "возрастных" зон. Руки выдают возраст не меньше, чем лицо, особенно если пренебрегать солнцезащитой. SPF на руках стирается быстрее — из-за мытья, трения и пота. Поэтому наносить его стоит не только утром, но и обновлять в течение дня.

Пробор волос

  • Редко кто задумывается, что кожа на голове тоже может обгореть. Пробор — настоящая мишень для солнца. Там часто появляются покраснение, шелушение, а в перспективе — пигментные пятна и повреждение волосяных луковиц. Что делать? Использовать SPF-спрей для волос или аккуратно нанести крем по пробору пальцем.

Как не забывать

  • Держите отдельный тюбик солнцезащитного крема в сумке — удобно использовать на ходу.
  • Включите SPF-спрей для волос в утренний уход.
  • Превратите процесс нанесения в ритуал: от ушей до кончиков пальцев — по привычке, как чистка зубов.

Маленькая привычка — большая защита

Всего несколько дополнительных движений — и вы не просто защищаете кожу, но и сохраняете её молодость на годы вперёд. Не пренебрегайте шеей, руками и пробором — именно эти зоны предательски выдают возраст. Сделайте SPF-уход полным: не только для лица, но и для тех мест, о которых легко забыть. Ваше отражение в зеркале скажет спасибо.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Антарктида удивила снова: гигантская структура, которая не может быть природной
Наука и техника
Антарктида удивила снова: гигантская структура, которая не может быть природной Аудио 
США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами
Военные новости
США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами Аудио 
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Красота и стиль
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают Аудио 
Популярное
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров

В джунглях Амазонки обнаружена анаконда весом 200 кг — ученые в шоке. Почему это открытие не только сенсационное, но и тревожное?

Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась Дмитрий Плотников
Заключённые ради шоу: как два медведя сбежали от мучений и нашли свободу на острове Уайт
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10%
США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами
США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами
Последние материалы
Забудьте про джинсы: эти 10 вещей подарят вам лёгкость и стиль в летнюю жару
Иск на 250 миллионов: Минобороны выступил в качестве истца против Института инженерной физики
Хотел унизить, но получил отпор: не поверите, как Аврора Киба ответила Киркорову, заявившему, что она не существует как личность
Под джунглями Мексики найдено чудо древней инженерии: что скрывают руины города майя
Постельные клопы стали нашими спутниками — и это не случайность
Эта одна ошибка при пересадке может лишить петунию пышного цветения
Пять минут на жаре — и вы под следствием: что грозит владельцу за животное в машине
Топ-5 самых распространённых ошибок при самостоятельном ремонте автомобиля и как их избежать
Похожи, как братья, но растут в разных условиях: в чём Jetta VS5 уступает Skoda Karoq
Руки скользят, нервы сдают: вот три неожиданных способа справиться с крышкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.