Морщины не прощают забывчивость: 3 зоны, где SPF нужен в первую очередь

Мы научились наносить солнцезащитный крем на лицо. Иногда — на шею и декольте. Но даже при самом добросовестном уходе есть зоны, о которых почти никто не вспоминает, хотя именно там кожа стареет в первую очередь. И причина чаще всего одна — отсутствие защиты от ультрафиолета.
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Женщина с солнцезащитным кремом на лице
SPF — не только для лица
Летом солнцезащитный крем становится основой не только бьюти-ухода, но и профилактики пигментации, морщин и даже онкологических рисков. И хотя мы щедро покрываем им щёки, лоб и плечи, три зоны регулярно остаются без внимания — а зря.
Что мы постоянно забываем защищать
Шея
Кожа на шее тонкая и почти не вырабатывает себум. Это делает её уязвимой к обезвоживанию и солнечному повреждению. При этом шея почти всегда открыта — и получает столько же солнца, сколько и лицо. Ультрафиолет быстро разрушает там коллаген, а пигментация появляется раньше, чем вы успеете это заметить.
Тыльная сторона кистей
От запястья до пальцев — одна из самых "возрастных" зон. Руки выдают возраст не меньше, чем лицо, особенно если пренебрегать солнцезащитой. SPF на руках стирается быстрее — из-за мытья, трения и пота. Поэтому наносить его стоит не только утром, но и обновлять в течение дня.
Пробор волос
Редко кто задумывается, что кожа на голове тоже может обгореть. Пробор — настоящая мишень для солнца. Там часто появляются покраснение, шелушение, а в перспективе — пигментные пятна и повреждение волосяных луковиц. Что делать? Использовать SPF-спрей для волос или аккуратно нанести крем по пробору пальцем.
Как не забывать
Держите отдельный тюбик солнцезащитного крема в сумке — удобно использовать на ходу.
Включите SPF-спрей для волос в утренний уход.
Превратите процесс нанесения в ритуал: от ушей до кончиков пальцев — по привычке, как чистка зубов.
Маленькая привычка — большая защита
Всего несколько дополнительных движений — и вы не просто защищаете кожу, но и сохраняете её молодость на годы вперёд. Не пренебрегайте шеей, руками и пробором — именно эти зоны предательски выдают возраст. Сделайте SPF-уход полным: не только для лица, но и для тех мест, о которых легко забыть. Ваше отражение в зеркале скажет спасибо.
Уточнения
Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.