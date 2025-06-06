Меньше тона, больше сияния: секреты лёгкого макияжа в зрелом возрасте

2:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Женщины после 60 — это про уверенность, элегантность и опыт. И правильный макияж способен подчеркнуть всё это, не превращая лицо в маску. Забудьте о тяжёлых текстурах и ярких красках — сегодня главное правило макияжа в зрелом возрасте — лёгкость и сияние.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина с макияжем

Праймер — залог стойкости

Праймер готовит кожу к макияжу и помогает выровнять её текстуру. Идеальный вариант — безмасляный, но с увлажняющим эффектом. Он создаст гладкую основу, а макияж не будет "плыть" в течение дня. Наносите его даже на область вокруг глаз — он смягчит мелкие морщинки и визуально освежит взгляд.

Увлажняющий крем с оттенком — лёгкое сияние

Плотный тон? Забудьте. После 60 лет лучше выбрать тонированный увлажняющий крем. Он придаст коже ровный тон, не перегрузит её и замаскирует покраснения. Такой крем легко справляется с приливами и оставляет ощущение увлажнённой, живой кожи.

Хайлайтер — сдержанное свечение

Слишком блестящий хайлайтер может подчеркнуть морщинки. Но лёгкое, рассеянное сияние — наоборот, освежает. Выбирайте продукты с тонким шиммером и наносите только на выступающие части лица: скулы, спинку носа, галочку над губой. Меньше — лучше.

Тонирующий бальзам — натуральный акцент

Яркая матовая помада может визуально утяжелить лицо. А вот бальзам с лёгким оттенком и витаминами — делает губы мягкими, добавляет сочности и не скатывается. Цвет — естественный, а образ — ухоженный и современный.

Макияж после 60 — это про свет, лёгкость и заботу

Цель — не спрятать возраст, а подчеркнуть индивидуальность. Минимум усилий — максимум сияния. Главное — наслаждаться отражением в зеркале и позволить себе выглядеть так, как хочется именно вам.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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