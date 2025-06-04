Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
На Луне обнаружены следы неизвестной экспедиции: кто был на спутнике раньше человека
Соседство, которое губит урожай: эти культуры не выносят друг друга
Эти 11 скрытых признаков влияют на момент, когда ребёнок начинает ходить
Всего 5 ингредиентов: огуречный салат, который спасёт ваш обед
Голубцы по ГОСТу: аутентичный рецепт из советской столовой 1985 года
Сочетайте правильно: ошибки при выборе серой мебели, которые портят интерьер
Оскорбление или неудачная шутка? Любовь Успенская случайно раскрыла своё мнение о казахстанцах и оказалась в центре скандала
Оставить или отогнать? Что делать с машиной после аварии, чтобы не стать преступником

Не прячь, а подчеркивай: как добиться эффекта увлажнённой кожи

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Матовый финиш уходит в прошлое. Наступает эра сияющей, словно увлажнённой изнутри кожи — и это главный бьюти-тренд 2025 года.

Губы девушки
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Губы девушки

Традиционно макияж использовался как инструмент маскировки: скрыть несовершенства, убрать следы усталости, визуально "подтянуть" возраст. Но чем больше матовой текстуры, тем сильнее ощущение тяжести на лице — и тем дальше от свежести.

Сегодня акценты сместились. Больше не прячем кожу — подчеркиваем её живое сияние. Тренд на "влажную кожу" стал вирусным в соцсетях и попал в коллекции всех бьюти-брендов. Он делает ставку не на маскировку, а на естественный блеск, как будто лицо только что умыли родниковой водой.

Главные принципы макияжа с эффектом влажной кожи

  • Увлажнение — всё: начинайте день с питательного крема. Чем лучше база, тем меньше нужно средств сверху.
  • Кремовые текстуры: основа с шелковистым финишем и минимум пудры — лицо не должно быть припудренным, а должно сиять.
  • Румянец и свечение: жидкие румяна и хайлайтер придают лицу "здоровый" блеск, особенно в области скул.

Важно: лёгкий макияж требует хорошего ухода. Забота о коже работает дольше, чем маскирующий слой, поэтому стоит подобрать средства, которые вам действительно подходят. А когда кожа довольна — ей почти не нужен макияж.

Сияние — это не макияж, а состояние кожи

Тренд на влажную кожу — это не просто модная техника, а переосмысление самого подхода к красоте. Вместо маскировки — забота. Вместо слоёв — лёгкость. И если вы научитесь дарить своей коже внимание, она ответит вам сиянием, которое не создаст ни один хайлайтер.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах
Шоу-бизнес
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах Аудио 
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Домашние животные
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы Аудио 
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Наука и техника
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации Аудио 
Популярное
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию

В сибирской тайге живёт медведь, который приносит человеку дары. Учёные теряются в догадках: то ли благодарность, то ли инстинкт, которого не должно быть.

Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Это вам не Украина: спецоперация в Прибалтике будет молниеносной, но она будет Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Последние материалы
Голубцы по ГОСТу: аутентичный рецепт из советской столовой 1985 года
Сочетайте правильно: ошибки при выборе серой мебели, которые портят интерьер
Оскорбление или неудачная шутка? Любовь Успенская случайно раскрыла своё мнение о казахстанцах и оказалась в центре скандала
Оставить или отогнать? Что делать с машиной после аварии, чтобы не стать преступником
Не диета, а хитрость: как есть всё подряд и при этом худеть без чувства вины
Её запах — как обманка, а вкус может навредить: что не так с летней клубникой
Это вам не Украина: спецоперация в Прибалтике будет молниеносной, но она будет
Суша уходит под воду: природа возвращает себе то, что мы у неё отняли
Огородный саботаж: эти соседи не дают морковке ни вырасти, ни окрепнуть
Прощай, запахи: пять простых способов очистить воздух в доме с помощью народных средств
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.