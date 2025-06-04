Не прячь, а подчеркивай: как добиться эффекта увлажнённой кожи

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Матовый финиш уходит в прошлое. Наступает эра сияющей, словно увлажнённой изнутри кожи — и это главный бьюти-тренд 2025 года.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Губы девушки

Традиционно макияж использовался как инструмент маскировки: скрыть несовершенства, убрать следы усталости, визуально "подтянуть" возраст. Но чем больше матовой текстуры, тем сильнее ощущение тяжести на лице — и тем дальше от свежести.

Сегодня акценты сместились. Больше не прячем кожу — подчеркиваем её живое сияние. Тренд на "влажную кожу" стал вирусным в соцсетях и попал в коллекции всех бьюти-брендов. Он делает ставку не на маскировку, а на естественный блеск, как будто лицо только что умыли родниковой водой.

Главные принципы макияжа с эффектом влажной кожи

Увлажнение — всё: начинайте день с питательного крема. Чем лучше база, тем меньше нужно средств сверху.

начинайте день с питательного крема. Чем лучше база, тем меньше нужно средств сверху. Кремовые текстуры: основа с шелковистым финишем и минимум пудры — лицо не должно быть припудренным, а должно сиять.

основа с шелковистым финишем и минимум пудры — лицо не должно быть припудренным, а должно сиять. Румянец и свечение: жидкие румяна и хайлайтер придают лицу "здоровый" блеск, особенно в области скул.

Важно: лёгкий макияж требует хорошего ухода. Забота о коже работает дольше, чем маскирующий слой, поэтому стоит подобрать средства, которые вам действительно подходят. А когда кожа довольна — ей почти не нужен макияж.

Сияние — это не макияж, а состояние кожи

Тренд на влажную кожу — это не просто модная техника, а переосмысление самого подхода к красоте. Вместо маскировки — забота. Вместо слоёв — лёгкость. И если вы научитесь дарить своей коже внимание, она ответит вам сиянием, которое не создаст ни один хайлайтер.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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