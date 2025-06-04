Не прячь, а подчеркивай: как добиться эффекта увлажнённой кожи

Матовый финиш уходит в прошлое. Наступает эра сияющей, словно увлажнённой изнутри кожи — и это главный бьюти-тренд 2025 года.
Традиционно макияж использовался как инструмент маскировки: скрыть несовершенства, убрать следы усталости, визуально "подтянуть" возраст. Но чем больше матовой текстуры, тем сильнее ощущение тяжести на лице — и тем дальше от свежести.
Сегодня акценты сместились. Больше не прячем кожу — подчеркиваем её живое сияние. Тренд на "влажную кожу" стал вирусным в соцсетях и попал в коллекции всех бьюти-брендов. Он делает ставку не на маскировку, а на естественный блеск, как будто лицо только что умыли родниковой водой.
Важно: лёгкий макияж требует хорошего ухода. Забота о коже работает дольше, чем маскирующий слой, поэтому стоит подобрать средства, которые вам действительно подходят. А когда кожа довольна — ей почти не нужен макияж.
Тренд на влажную кожу — это не просто модная техника, а переосмысление самого подхода к красоте. Вместо маскировки — забота. Вместо слоёв — лёгкость. И если вы научитесь дарить своей коже внимание, она ответит вам сиянием, которое не создаст ни один хайлайтер.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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