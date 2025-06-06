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Бюджетный уход с эффектом вау: как яйцо творит чудеса с лицом и волосами

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Лето — лучшее время, чтобы дать коже и волосам отдых от тяжёлой косметики и перейти на натуральный уход. Один из самых простых и эффективных ингредиентов уже есть у вас в холодильнике — обычное куриное яйцо. Оно не только питательно в рационе, но и работает как настоящий суперфуд для красоты.

Разбивка яиц
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Разбивка яиц

Почему яйца работают

Желток и белок содержат витамины A, B, D и E, цинк, селен, а также мощные антиоксиданты — лютеин и зеаксантин. Особенно полезны яйца от кур свободного выгула — в них вдвое больше лютеина, который помогает коже сиять.

Вот два простых рецепта, которые можно сделать за 5 минут. И они действительно работают.

Маска для лица с яичным белком

Эта маска — находка для жирной и комбинированной кожи. Белок сужает поры, убирает жирный блеск и помогает справиться с акне, при этом питая кожу.

Как сделать

  • Взбейте 1 яичный белок.
  • Нанесите на чистое лицо с помощью ватного диска.
  • Подождите 10-15 минут.
  • Смойте тёплой водой.

Результат — кожа гладкая, матовая и свежая. Без чувства стянутости.

Маска для волос с яйцом и маслом

Укрепляет волосы, придаёт блеск, питает кожу головы. Работает даже после одной процедуры.

Что понадобится

  • 1 яйцо.
  • 1 столовая ложка оливкового или касторового масла.

Как применять

  • Смешайте ингредиенты.
  • Нанесите на сухие волосы.
  • Наденьте шапочку для душа.
  • Через 20 минут смойте прохладной (!) водой.

Результат — волосы мягкие, блестящие и живые.

Не только вкусно, но и полезно

Простой продукт с кухни может заменить банку дорогого крема. Главное — использовать его правильно. Добавьте яичные маски в свою весеннюю рутину — и почувствуете, как преображается ваша кожа и волосы.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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