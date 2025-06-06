Бюджетный уход с эффектом вау: как яйцо творит чудеса с лицом и волосами

Лето — лучшее время, чтобы дать коже и волосам отдых от тяжёлой косметики и перейти на натуральный уход. Один из самых простых и эффективных ингредиентов уже есть у вас в холодильнике — обычное куриное яйцо. Оно не только питательно в рационе, но и работает как настоящий суперфуд для красоты.
Желток и белок содержат витамины A, B, D и E, цинк, селен, а также мощные антиоксиданты — лютеин и зеаксантин. Особенно полезны яйца от кур свободного выгула — в них вдвое больше лютеина, который помогает коже сиять.
Вот два простых рецепта, которые можно сделать за 5 минут. И они действительно работают.
Эта маска — находка для жирной и комбинированной кожи. Белок сужает поры, убирает жирный блеск и помогает справиться с акне, при этом питая кожу.
Результат — кожа гладкая, матовая и свежая. Без чувства стянутости.
Укрепляет волосы, придаёт блеск, питает кожу головы. Работает даже после одной процедуры.
Результат — волосы мягкие, блестящие и живые.
Простой продукт с кухни может заменить банку дорогого крема. Главное — использовать его правильно. Добавьте яичные маски в свою весеннюю рутину — и почувствуете, как преображается ваша кожа и волосы.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
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