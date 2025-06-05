Скин-фастинг: вредная бьюти-привычка или путь к чистой коже

Что если самый модный уход за кожей — это его… отсутствие? Всё больше дерматологов и бьюти-экспертов говорят о skin fasting — осознанной паузе в использовании косметических средств. И хотя идея звучит странно для эпохи активов, ретинола и кислот, у неё есть веские основания.
Скин-фастинг — это "пост" для кожи, то есть временный (от пары дней до нескольких недель) отказ от привычного ухода: умывалок, тоников, сывороток, кремов и даже макияжа. Концепция возникла в Японии, где бренд Mirai Clinical впервые предложил дать коже шанс восстановиться самостоятельно, без постоянной внешней стимуляции.
Основная идея: мы слишком часто вмешиваемся в процессы, которые кожа вполне может регулировать сама. В результате — истощённый барьер, гиперчувствительность, покраснения, высыпания и кожа, которая "не знает, чего хочет". В таких случаях skin fasting может стать своего рода перезагрузкой.
По наблюдениям дерматологов, через 2-3 недели без агрессивных компонентов кожа с нарушенным барьером часто выглядит заметно лучше. Особенно это актуально для тех, кто годами применяет активы без перерывов — кислотные пилинги, ретиноиды, витамины С и Е, пептиды, спиртовые тоники. Уменьшение количества продуктов помогает:
Важно понимать: скин-фастинг не универсален. Вот кому он не подойдёт:
Поэтому скин-фастинг стоит воспринимать не как постоянную практику, а как инструмент: временный, осознанный и под контролем. В идеале — после консультации с дерматологом.
Скин-фастинг не заменит системный уход, особенно если есть конкретные задачи (пигментация, акне, морщины). Но он помогает коже вернуться в естественное состояние, почувствовать себя "самой собой". Это особенно полезно:
Скин-фастинг — это не отказ от заботы, а наоборот — проявление внимания. Иногда коже нужно не больше, а меньше. И этот "минимализм" может стать началом гармоничных отношений со своим отражением в зеркале.
Дерматология — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.
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