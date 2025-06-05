Скин-фастинг: вредная бьюти-привычка или путь к чистой коже

4:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Что если самый модный уход за кожей — это его… отсутствие? Всё больше дерматологов и бьюти-экспертов говорят о skin fasting — осознанной паузе в использовании косметических средств. И хотя идея звучит странно для эпохи активов, ретинола и кислот, у неё есть веские основания.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка наносит крем

Что такое скин-фастинг и зачем он нужен

Скин-фастинг — это "пост" для кожи, то есть временный (от пары дней до нескольких недель) отказ от привычного ухода: умывалок, тоников, сывороток, кремов и даже макияжа. Концепция возникла в Японии, где бренд Mirai Clinical впервые предложил дать коже шанс восстановиться самостоятельно, без постоянной внешней стимуляции.

Основная идея: мы слишком часто вмешиваемся в процессы, которые кожа вполне может регулировать сама. В результате — истощённый барьер, гиперчувствительность, покраснения, высыпания и кожа, которая "не знает, чего хочет". В таких случаях skin fasting может стать своего рода перезагрузкой.

Что говорит наука

По наблюдениям дерматологов, через 2-3 недели без агрессивных компонентов кожа с нарушенным барьером часто выглядит заметно лучше. Особенно это актуально для тех, кто годами применяет активы без перерывов — кислотные пилинги, ретиноиды, витамины С и Е, пептиды, спиртовые тоники. Уменьшение количества продуктов помогает:

Снизить раздражение, вызванное накоплением активов.

Восстановить естественный уровень увлажнённости.

Уменьшить чувствительность к косметике и окружающей среде.

Наконец понять, что именно "портит" кожу, если она всё время воспалена.

А кому нельзя

Важно понимать: скин-фастинг не универсален. Вот кому он не подойдёт:

Кожа с акне : без очищения и себорегуляторов воспаления могут обостриться.

: без очищения и себорегуляторов воспаления могут обостриться. Розацеа : при этом диагнозе отказ от поддерживающего ухода может вызвать резкий рецидив.

: при этом диагнозе отказ от поддерживающего ухода может вызвать резкий рецидив. Атопический дерматит : сухая кожа без эмолентов и увлажняющих кремов быстро теряет влагу и трескается.

: сухая кожа без эмолентов и увлажняющих кремов быстро теряет влагу и трескается. Возрастная кожа (30+): после 30 лет кожа теряет способность вырабатывать коллаген и гиалурон. Без антиоксидантной и восстанавливающей поддержки признаки старения будут прогрессировать.

Поэтому скин-фастинг стоит воспринимать не как постоянную практику, а как инструмент: временный, осознанный и под контролем. В идеале — после консультации с дерматологом.

Как правильно устроить skin fasting

Сократите уход до минимума : мягкое очищение, увлажняющий крем, SPF. Больше — не нужно.

: мягкое очищение, увлажняющий крем, SPF. Больше — не нужно. Наблюдайте за реакцией кожи : если кожа стала суше, появились шелушения или воспаления — возможно, вы зашли слишком далеко.

: если кожа стала суше, появились шелушения или воспаления — возможно, вы зашли слишком далеко. Не отказывайтесь от солнцезащиты : ультрафиолет повреждает кожу даже в пасмурную погоду. SPF — не обсуждается.

: ультрафиолет повреждает кожу даже в пасмурную погоду. SPF — не обсуждается. Не бросайте резко: лучше снижать количество продуктов постепенно, чтобы не вызвать стресс у кожи.

Зачем это вообще нужно

Скин-фастинг не заменит системный уход, особенно если есть конкретные задачи (пигментация, акне, морщины). Но он помогает коже вернуться в естественное состояние, почувствовать себя "самой собой". Это особенно полезно:

После активных курсов (например, кислот или ретиноидов).

Если кожа вдруг стала капризной, а все средства вызывают раздражение.

При перегрузе уходом и потерянной чувствительности к продуктам.

Скин-фастинг — это не отказ от заботы, а наоборот — проявление внимания. Иногда коже нужно не больше, а меньше. И этот "минимализм" может стать началом гармоничных отношений со своим отражением в зеркале.

Уточнения

Дерматология — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.



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