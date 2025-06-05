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Скин-фастинг: вредная бьюти-привычка или путь к чистой коже

4:00
Моя семья » Красота и стиль

Что если самый модный уход за кожей — это его… отсутствие? Всё больше дерматологов и бьюти-экспертов говорят о skin fasting — осознанной паузе в использовании косметических средств. И хотя идея звучит странно для эпохи активов, ретинола и кислот, у неё есть веские основания.

Девушка наносит крем
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка наносит крем

Что такое скин-фастинг и зачем он нужен

Скин-фастинг — это "пост" для кожи, то есть временный (от пары дней до нескольких недель) отказ от привычного ухода: умывалок, тоников, сывороток, кремов и даже макияжа. Концепция возникла в Японии, где бренд Mirai Clinical впервые предложил дать коже шанс восстановиться самостоятельно, без постоянной внешней стимуляции.

Основная идея: мы слишком часто вмешиваемся в процессы, которые кожа вполне может регулировать сама. В результате — истощённый барьер, гиперчувствительность, покраснения, высыпания и кожа, которая "не знает, чего хочет". В таких случаях skin fasting может стать своего рода перезагрузкой.

Что говорит наука

По наблюдениям дерматологов, через 2-3 недели без агрессивных компонентов кожа с нарушенным барьером часто выглядит заметно лучше. Особенно это актуально для тех, кто годами применяет активы без перерывов — кислотные пилинги, ретиноиды, витамины С и Е, пептиды, спиртовые тоники. Уменьшение количества продуктов помогает:

  • Снизить раздражение, вызванное накоплением активов.
  • Восстановить естественный уровень увлажнённости.
  • Уменьшить чувствительность к косметике и окружающей среде.
  • Наконец понять, что именно "портит" кожу, если она всё время воспалена.

А кому нельзя

Важно понимать: скин-фастинг не универсален. Вот кому он не подойдёт:

  • Кожа с акне: без очищения и себорегуляторов воспаления могут обостриться.
  • Розацеа: при этом диагнозе отказ от поддерживающего ухода может вызвать резкий рецидив.
  • Атопический дерматит: сухая кожа без эмолентов и увлажняющих кремов быстро теряет влагу и трескается.
  • Возрастная кожа (30+): после 30 лет кожа теряет способность вырабатывать коллаген и гиалурон. Без антиоксидантной и восстанавливающей поддержки признаки старения будут прогрессировать.

Поэтому скин-фастинг стоит воспринимать не как постоянную практику, а как инструмент: временный, осознанный и под контролем. В идеале — после консультации с дерматологом.

Как правильно устроить skin fasting

  • Сократите уход до минимума: мягкое очищение, увлажняющий крем, SPF. Больше — не нужно.
  • Наблюдайте за реакцией кожи: если кожа стала суше, появились шелушения или воспаления — возможно, вы зашли слишком далеко.
  • Не отказывайтесь от солнцезащиты: ультрафиолет повреждает кожу даже в пасмурную погоду. SPF — не обсуждается.
  • Не бросайте резко: лучше снижать количество продуктов постепенно, чтобы не вызвать стресс у кожи.

Зачем это вообще нужно

Скин-фастинг не заменит системный уход, особенно если есть конкретные задачи (пигментация, акне, морщины). Но он помогает коже вернуться в естественное состояние, почувствовать себя "самой собой". Это особенно полезно:

  • После активных курсов (например, кислот или ретиноидов).
  • Если кожа вдруг стала капризной, а все средства вызывают раздражение.
  • При перегрузе уходом и потерянной чувствительности к продуктам.

Скин-фастинг — это не отказ от заботы, а наоборот — проявление внимания. Иногда коже нужно не больше, а меньше. И этот "минимализм" может стать началом гармоничных отношений со своим отражением в зеркале.

Уточнения

Дерматология — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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