Не диета, а хитрость: как есть всё подряд и при этом худеть без чувства вины

Каждое лето начинается одинаково: снова влезть в платье, снова сбросить пару кило. Но что, если похудение — это не отказ от вкусного, не голод и не спорт по утрам? Диетологи уверены: стройность начинается не с минусов, а с плюсов — на вашей тарелке.
Не нужно считать калории и питаться по часам. Всё, что советует дипломированный диетолог Эми Маргулис - заполнять 50% каждой тарелки фруктами и овощами. Без ограничений, без мучений. Просто добавьте полезные продукты к привычному рациону.
Клетчатка замедляет пищеварение и стабилизирует уровень сахара в крови. А значит:
Маргулис поясняет:
"Фрукты и овощи насыщают, помогая съесть меньше калорий, чем с обычными перекусами".
Вот список продуктов, которые работают на вашу фигуру:
Хотите перекусить — берите морковь с хумусом или яблоко с ореховой пастой. Нужно гарнир — запекайте овощи или делайте салат с киноа.
Физическая активность — это отлично, но не обязательна для старта. Самая простая переменная в вашей жизни — это тарелка. И как только вы начнёте менять её наполнение, тело ответит благодарностью.
Половина тарелки — это овощи и фрукты. Всё остальное — по желанию. Хлеб? Можно. Мясо? Пожалуйста. Без крайностей, без "новой жизни с понедельника". Просто привычка, которая даст эффект — мягко, стабильно и без мучений.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.
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