Не диета, а хитрость: как есть всё подряд и при этом худеть без чувства вины

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Каждое лето начинается одинаково: снова влезть в платье, снова сбросить пару кило. Но что, если похудение — это не отказ от вкусного, не голод и не спорт по утрам? Диетологи уверены: стройность начинается не с минусов, а с плюсов — на вашей тарелке.

Фото: Designed be Freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стройная фигура девушки

Простое правило, которое работает

Не нужно считать калории и питаться по часам. Всё, что советует дипломированный диетолог Эми Маргулис - заполнять 50% каждой тарелки фруктами и овощами. Без ограничений, без мучений. Просто добавьте полезные продукты к привычному рациону.

Это не диета, а привычка

Овощи и фрукты насыщают быстро и надолго.

Они богаты клетчаткой и водой, но почти не содержат калорий.

Вы съедаете меньше вредных жиров — не потому что нельзя, а потому что не хочется.

Почему это эффективно

Клетчатка замедляет пищеварение и стабилизирует уровень сахара в крови. А значит:

Меньше перееданий.

Меньше тяги к сладкому.

Меньше накопленного жира.

Маргулис поясняет:

"Фрукты и овощи насыщают, помогая съесть меньше калорий, чем с обычными перекусами".

Чем наполнить тарелку

Вот список продуктов, которые работают на вашу фигуру:

Шпинат, ромэн, руккола.

Брокколи, кабачки, цветная капуста.

Помидоры, огурцы, перец.

Ягоды, яблоки, груши, арбуз.

Морковь, авокадо.

Хотите перекусить — берите морковь с хумусом или яблоко с ореховой пастой. Нужно гарнир — запекайте овощи или делайте салат с киноа.

А что с диетами и спортом

Физическая активность — это отлично, но не обязательна для старта. Самая простая переменная в вашей жизни — это тарелка. И как только вы начнёте менять её наполнение, тело ответит благодарностью.

Главное — не запреты, а баланс

Половина тарелки — это овощи и фрукты. Всё остальное — по желанию. Хлеб? Можно. Мясо? Пожалуйста. Без крайностей, без "новой жизни с понедельника". Просто привычка, которая даст эффект — мягко, стабильно и без мучений.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.



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