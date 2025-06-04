Не диета, а хитрость: как есть всё подряд и при этом худеть без чувства вины

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Каждое лето начинается одинаково: снова влезть в платье, снова сбросить пару кило. Но что, если похудение — это не отказ от вкусного, не голод и не спорт по утрам? Диетологи уверены: стройность начинается не с минусов, а с плюсов — на вашей тарелке.

Стройная фигура девушки
Фото: Designed be Freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройная фигура девушки

Простое правило, которое работает

Не нужно считать калории и питаться по часам. Всё, что советует дипломированный диетолог Эми Маргулис - заполнять 50% каждой тарелки фруктами и овощами. Без ограничений, без мучений. Просто добавьте полезные продукты к привычному рациону.

Это не диета, а привычка

  • Овощи и фрукты насыщают быстро и надолго.
  • Они богаты клетчаткой и водой, но почти не содержат калорий.
  • Вы съедаете меньше вредных жиров — не потому что нельзя, а потому что не хочется.

Почему это эффективно

Клетчатка замедляет пищеварение и стабилизирует уровень сахара в крови. А значит:

  • Меньше перееданий.
  • Меньше тяги к сладкому.
  • Меньше накопленного жира.

Маргулис поясняет:

"Фрукты и овощи насыщают, помогая съесть меньше калорий, чем с обычными перекусами".

Чем наполнить тарелку

Вот список продуктов, которые работают на вашу фигуру:

  • Шпинат, ромэн, руккола.
  • Брокколи, кабачки, цветная капуста.
  • Помидоры, огурцы, перец.
  • Ягоды, яблоки, груши, арбуз.
  • Морковь, авокадо.

Хотите перекусить — берите морковь с хумусом или яблоко с ореховой пастой. Нужно гарнир — запекайте овощи или делайте салат с киноа.

А что с диетами и спортом

Физическая активность — это отлично, но не обязательна для старта. Самая простая переменная в вашей жизни — это тарелка. И как только вы начнёте менять её наполнение, тело ответит благодарностью.

Главное — не запреты, а баланс

Половина тарелки — это овощи и фрукты. Всё остальное — по желанию. Хлеб? Можно. Мясо? Пожалуйста. Без крайностей, без "новой жизни с понедельника". Просто привычка, которая даст эффект — мягко, стабильно и без мучений.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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