Защищаете лицо каждый день? Возможно, делаете это зря

Кажется, все уже усвоили: солнцезащитный крем — обязательный элемент ежедневного ухода. Но как часто мы задумываемся, насколько правильно его используем?
Ошибка, которую совершают почти все
Нанести "немножко" — не значит быть защищённым. Даже самый дорогой крем с SPF 50 не даст нужного эффекта, если вы используете его каплями. В лабораториях эффективность крема рассчитывается при нанесении 2 мг на каждый см² кожи — это примерно половина чайной ложки только на лицо.
Даже если вы уверены, что защищаете кожу каждый день, малейшая ошибка сводит на "нет" весь эффект. Правильное количество и регулярность нанесения — вот два ключа, которые действительно работают.
Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?