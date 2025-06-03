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Защищаете лицо каждый день? Возможно, делаете это зря

1:58
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Кажется, все уже усвоили: солнцезащитный крем — обязательный элемент ежедневного ухода. Но как часто мы задумываемся, насколько правильно его используем?

Загар
Фото: Freepik is licensed under Free license
Загар

Ошибка, которую совершают почти все
Нанести "немножко" — не значит быть защищённым. Даже самый дорогой крем с SPF 50 не даст нужного эффекта, если вы используете его каплями. В лабораториях эффективность крема рассчитывается при нанесении 2 мг на каждый см² кожи — это примерно половина чайной ложки только на лицо.

Простые способы контролировать дозировку

  • Правило двух пальцев. Выдавите крем полосками вдоль указательного и среднего пальцев. Этого достаточно, чтобы защитить лицо.
  • Метод монетки. Размер средства должен быть с 10-центовую монету (около 1 мл) — и это минимум.

Важные ошибки, которых стоит избегать

  • Мало крема — мало защиты. Если вы наносите меньше рекомендуемого объёма, ваш SPF 50 фактически превращается в SPF 15 (или даже меньше).
  • Забытые зоны. Шея, уши, линия роста волос, верхняя губа — всё это остаётся без защиты, а ведь именно там чаще всего проявляются солнечные повреждения.
  • Один раз — недостаточно. Крем нужно обновлять каждые два часа. Особенно на улице, после пота или прикосновений.
  • Макияж — не альтернатива. Тональный крем с SPF не заменяет полноценный солнцезащитный. Его наносят слишком тонким слоем, чтобы он мог эффективно работать.

Что в итоге

Даже если вы уверены, что защищаете кожу каждый день, малейшая ошибка сводит на "нет" весь эффект. Правильное количество и регулярность нанесения — вот два ключа, которые действительно работают.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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