Защищаете лицо каждый день? Возможно, делаете это зря

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Кажется, все уже усвоили: солнцезащитный крем — обязательный элемент ежедневного ухода. Но как часто мы задумываемся, насколько правильно его используем?

Фото: Freepik is licensed under Free license Загар

Ошибка, которую совершают почти все

Нанести "немножко" — не значит быть защищённым. Даже самый дорогой крем с SPF 50 не даст нужного эффекта, если вы используете его каплями. В лабораториях эффективность крема рассчитывается при нанесении 2 мг на каждый см² кожи — это примерно половина чайной ложки только на лицо.

Простые способы контролировать дозировку

Правило двух пальцев. Выдавите крем полосками вдоль указательного и среднего пальцев. Этого достаточно, чтобы защитить лицо.

Метод монетки. Размер средства должен быть с 10-центовую монету (около 1 мл) — и это минимум.

Важные ошибки, которых стоит избегать

Мало крема — мало защиты. Если вы наносите меньше рекомендуемого объёма, ваш SPF 50 фактически превращается в SPF 15 (или даже меньше).

Забытые зоны. Шея, уши, линия роста волос, верхняя губа — всё это остаётся без защиты, а ведь именно там чаще всего проявляются солнечные повреждения.

Один раз — недостаточно. Крем нужно обновлять каждые два часа. Особенно на улице, после пота или прикосновений.

Макияж — не альтернатива. Тональный крем с SPF не заменяет полноценный солнцезащитный. Его наносят слишком тонким слоем, чтобы он мог эффективно работать.

Что в итоге

Даже если вы уверены, что защищаете кожу каждый день, малейшая ошибка сводит на "нет" весь эффект. Правильное количество и регулярность нанесения — вот два ключа, которые действительно работают.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



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