Маска для лица спасает пятки, а зелёный чай борется с целлюлитом — звучит странно, но работает

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С наступлением жары всё больше хочется показывать тело, а не скрывать его. Но сияющая кожа — не подарок природы, а результат правильного ухода. Вот несколько полезных привычек, которые помогут добиться эффекта "ухоженности" — от плеч до пят.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уход за лицом

1. LED-маска — не только для лица

Не ограничивайтесь только зоной щёк и лба. Светодиодные маски можно использовать и на других участках: декольте, животе, спине. Особенно полезен синий свет — он помогает в борьбе с высыпаниями. Главное — плотно прижимать прибор к коже, чтобы свет действительно проникал, а не рассеивался в воздухе.

2. Сухая щётка — да, но с умом

Щётка — отличный способ запустить лимфоток, но не пытайтесь "стереть" жир. Ваша цель — мягкие круговые движения от лодыжек вверх. Добавьте холодный душ или гель из холодильника — и вы почувствуете лёгкость буквально в ногах.

3. Лицо и тело — одно целое

Остатки сыворотки из тканевой маски — это настоящая находка. Используйте их для локтей, коленей, голеней. Особенно эффективны составы с витамином С — они отлично справляются с тусклостью и сухостью.

4. Ванна как ритуал

Добавьте в воду зелёный чай, розмарин или ромашку. Это не просто приятно — такой коктейль улучшает циркуляцию, борется с отёками и воспалениями. После купания нанесите крем с теобромином — он разглаживает кожу и помогает телу расстаться с лишним.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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