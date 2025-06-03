Привычка, которая сушит вас изнутри: в ванной зреет проблема

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Нет ничего приятнее, чем расслабляющий душ после напряжённого дня или бодрящее омовение утром. Он не только смывает усталость, но и помогает организму: расслабляет мышцы, улучшает циркуляцию, облегчает дыхание и даже повышает концентрацию. Но за этим приятным ритуалом прячется коварная ошибка, которую совершают почти все — и она медленно, но верно вредит нашей коже.

Девушка в душе
Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в душе

О чём забывают в душе

С приближением лета мы принимаем душ чаще, но именно сейчас дерматологи бьют тревогу: температура воды имеет критическое значение. Слишком горячая вода может быть настоящим врагом кожи. Она разрушает естественный защитный барьер, вымывая кожный жир, который удерживает влагу. В итоге — сухость, зуд, раздражение, а иногда и более серьёзные последствия, такие как экзема или псориаз.

Кожа, пытаясь спасти ситуацию, начинает вырабатывать больше жира, но это только усугубляет проблему. Внешне она становится блёклой, тусклой, обезвоженной и чувствительной. И всё это — из-за желания подольше постоять под горячими струями.

Как правильно принимать душ

Если вы не готовы отказаться от горячего душа — ограничьте его до 5 минут. Лучше всего — слегка тёплая вода (36-40 °C). Этого достаточно, чтобы очиститься, но не повредить кожу.

Дополнительные советы:

  • Не превышайте 15-20 минут в душе — даже при комфортной температуре.
  • После душа обязательно наносите увлажняющий крем, а лучше — сначала крем, а затем масло. Такой двойной уход поможет сохранить влагу.
  • Избегайте агрессивных моющих средств, особенно в жаркий сезон, когда кожа и так страдает от солнца, хлорированной воды и сухого воздуха.

Польза прохладного душа

Не стоит недооценивать прохладный душ. Он активизирует кровообращение, делает кожу упругой и сияющей, а также положительно влияет на кожу головы, укрепляя корни волос.

Главное — не превращать уход в стресс. Душ должен оставаться источником удовольствия. Просто дайте коже то, что ей действительно нужно.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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