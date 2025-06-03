Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 самых редких грузовиков СССР: техника-призрак
Вы всё делаете правильно, но вес стоит? Пропускаете один шаг, который меняет всё
Самая сладкая на зависть: как вырастить землянику, которую не унесёт ни один воробей
Не по дням, а по часам: Маск выразил опасения по поводу госдолга США
Запеканка с сулугуни стала хитом у гостей — весь секрет в одном ингредиенте
Кишечник в шоке: западная диета разрушает микробиом – вот как спасти ситуацию
Арбузы с грядки без теплицы? Возможно, если делать это с рассадой
Родители должны бояться: отец Эммы Уотсон предупредил о рисках для детей в новой экранизации Гарри Поттера
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах

Опасный изгиб: одна ошибка в бровях — и минус уверенность на весь день

Моя семья » Красота и стиль

Брови — одна из тех деталей внешности, которые могут полностью изменить лицо. Стоит чуть подправить их форму — и взгляд уже другой, а черты кажутся выразительнее. Но как добиться идеального результата без визита к профессионалу? Всё возможно, если следовать простым, но важным шагам.

Девушка смотрит в зеркало
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка смотрит в зеркало

Шаг 1. Найди свою форму

Первая и главная задача — понять, какая форма бровей подходит именно твоему лицу. У кого-то округлое лицо, которому пойдут брови с чётким углом. А кто-то с вытянутыми чертами будет выглядеть гармоничнее с чуть более мягким изгибом. Чтобы подобрать нужную форму, можно использовать карандаш: приложи его вертикально к крылу носа — это будет начало брови. Затем проведи линию через зрачок — там будет вершина изгиба. А наклонив карандаш к внешнему уголку глаза, найдёшь точку окончания.

Шаг 2. Удаление — аккуратно и по правилам

Следующий этап — эпиляция. Тут всё индивидуально: кому-то подойдёт пинцет, кто-то выберет нить или воск. Лучше всего делать это после горячего душа — поры раскрыты, боль меньше. После процедуры важно нанести успокаивающее средство. А чтобы сохранить форму, повторяй эпиляцию раз в 3-4 недели. Если волоски выбиваются из общей картины, немного подрежь их специальными ножничками.

Шаг 3. Цвет и фиксация

Осталось подчеркнуть результат. Используй карандаш, чтобы добавить объёма, особенно в зонах, где брови редкие. Мягкие штрихи, имитирующие волоски, создадут натуральный эффект. Гель или пудра придадут цвет, а фиксирующее средство закрепит результат на весь день. Для финального акцента нанеси немного хайлайтера под изгиб брови — это визуально "подтянет” взгляд.

Совет напоследок

Эксперименты — это не страшно. Не бойся искать свою форму, цвет и технику. Немного терпения, и ухоженные, выразительные брови станут твоей визитной карточкой.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Авто
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах Аудио 
Когда нет времени, но хочется вкусно поесть — пробуйте этот салат с фасолью
Еда и рецепты
Когда нет времени, но хочется вкусно поесть — пробуйте этот салат с фасолью Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Последние материалы
Если вы делаете эти 3 движения в 60 лет, ваше тело помолодеет на десятилетия
Провал года: электрический Гелик никому не нужен
Забудьте про вентиляторы: новая система охлаждения, которую ставят даже в домах миллиардеров
Охота на русских инженеров: Запад уничтожает неугодных IT-специалистов
7 предметов с бабушкиной кухни, которые сегодня стоят целое состояние
Опровержение века: что статистика говорит о преступности иностранцев
Опасный изгиб: одна ошибка в бровях — и минус уверенность на весь день
Этот завтрак спасает сердце и печень: забытый рецепт возвращается
Когда питомец замирает от тревоги — как животные чувствуют беду до того, как она пришла
Невидимая сеть: спутники, которые убивают Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.