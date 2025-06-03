Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта отказалась от своего имени
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит
Почему дальневосточная сардина вернулась в наши воды: уловы бьют рекорды
Намазал кетчуп — и кран заблестел: лайфхак, который звучит как шутка, но работает
Вкус, который никто не ждёт от обычных котлет: всё дело в одном трюке
Побеждаем белый налет на стаканах: как вернуть им блеск с помощью простых средств
Маска из аптеки за 37 рублей: стирает морщины лучше люксовых кремов
Улыбка Джокера 365 дней в году: Кушанашвили высмеял требования Гогунского к женщинам
Маска для лица спасает пятки, а зелёный чай борется с целлюлитом — звучит странно, но работает

Он ел пять раз в день — и сдувался: в чём кроется странный эффект

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Мог ли кто-то представить, что привычный всем весёлый комик Пеппе Квинтале однажды настолько изменится, что оставит без слов и коллег, и поклонников? За год он сбросил 40 килограммов — и всё это без строгих диет, но с серьёзным подходом к себе и своему мышлению. Всё началось с головы.

мужчина с гантелями
Фото: freepik by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мужчина с гантелями

Когда-то Пеппе весил 125 килограммов. Сегодня весы показывают 85. Но самое главное — не цифры, а внутреннее состояние. Он подчёркивает:

"Волю можно реализовать только тогда, когда ты в порядке с головой".

По его словам, настоящая трансформация началась в 2018 году, когда он решил разобраться с личными трудностями. С тех пор всё пошло по-другому — и в теле, и в голове.

Интересно, что старую одежду он не выбрасывает:

"Мне нужно помнить, откуда я вышел. Это не про стыд, это про уважение к себе".

Своё новое питание Пеппе описывает как простое и сбалансированное. На завтрак он выбирает четыре цельнозерновых сухаря с мёдом или джемом и много жидкости — чай или кофе. Рацион составляют белки, пять приёмов пищи в день, включая перекусы.

Важно, что он не устраивал себе "понедельничные" диеты и не запрещал себе любимую еду. Всё строится на осознанном отношении к себе, телу и жизни. Именно это, а не жёсткие запреты, помогло ему добиться ошеломляющего результата и — главное — сохранить его.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Наука и техника
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера Аудио 
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Экономика и бизнес
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая Аудио 
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают
Садоводство, цветоводство
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Последние материалы
Красивые, но коварные: эти деревья уничтожают ваш участок изнутри
Туристка попала на крупный штраф из-за одного фрукта в сингапурском отеле
5 утренних упражнений для женщин старше 40 лет, чтобы быстро сжечь жир на животе
Масса нейтрино удивила физиков: вскрыт предел, о котором только мечтали
Не Марс и не Луна: это ледяное место удивило возможностью выжить без костюма
Топ-5 самых мощных легковых автомобилей XX века
Волочкова считает, что брак без штампа в паспорте — это страховка от альфонсов
Он ел пять раз в день — и сдувался: в чём кроется странный эффект
Один фрукт — и мясо стало нежнее, чем после 4 часов мариновки
Если инопланетяне есть, то почему они нас избегают? Разбор космического молчания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.