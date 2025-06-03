Он ел пять раз в день — и сдувался: в чём кроется странный эффект

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мог ли кто-то представить, что привычный всем весёлый комик Пеппе Квинтале однажды настолько изменится, что оставит без слов и коллег, и поклонников? За год он сбросил 40 килограммов — и всё это без строгих диет, но с серьёзным подходом к себе и своему мышлению. Всё началось с головы.

Фото: freepik by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мужчина с гантелями

Когда-то Пеппе весил 125 килограммов. Сегодня весы показывают 85. Но самое главное — не цифры, а внутреннее состояние. Он подчёркивает:

"Волю можно реализовать только тогда, когда ты в порядке с головой".

По его словам, настоящая трансформация началась в 2018 году, когда он решил разобраться с личными трудностями. С тех пор всё пошло по-другому — и в теле, и в голове.

Интересно, что старую одежду он не выбрасывает:

"Мне нужно помнить, откуда я вышел. Это не про стыд, это про уважение к себе".

Своё новое питание Пеппе описывает как простое и сбалансированное. На завтрак он выбирает четыре цельнозерновых сухаря с мёдом или джемом и много жидкости — чай или кофе. Рацион составляют белки, пять приёмов пищи в день, включая перекусы.

Важно, что он не устраивал себе "понедельничные" диеты и не запрещал себе любимую еду. Всё строится на осознанном отношении к себе, телу и жизни. Именно это, а не жёсткие запреты, помогло ему добиться ошеломляющего результата и — главное — сохранить его.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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