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Вы носите это — и выглядите уставшей: летние ошибки, которых не видно

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Лето — лучшее время, чтобы навести порядок в гардеробе и освежить образы. Особенно важно это для женщин старше 50, ведь мода в этом возрасте — не про тренды, а про уверенность, комфорт и свежесть.

Девушка в зелёном кардигане на улице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в зелёном кардигане на улице

Иногда мы совершаем незаметные ошибки, которые старят сильнее, чем возраст. Исправив всего несколько из них, можно выглядеть моложе и чувствовать себя увереннее.

Повторы в шкафу

Покупка одинаковых вещей — частая ошибка. Много однотипных кардиганов или блуз создают ощущение однообразия и делают стиль скучным. Вместо этого стоит добавить в гардероб контрастные вещи — цветной жакет, необычную блузу, юбку с принтом. Это сразу освежит образы и даст больше сочетаний.

Игнор повседневной одежды

Уделять внимание только нарядам "на выход" — не самая удачная стратегия. Повседневный стиль формирует настроение на каждый день. Лучше обзавестись базовыми, но стильными вещами, которые подойдут и для прогулки, и для встречи с друзьями, и для магазина. Универсальность и комфорт делают образ не только практичным, но и современным.

Слишком много пастели

Нежные оттенки, конечно, красивы. Но если гардероб состоит только из пастельных тонов, это может сделать внешность блеклой. Лучше добавлять к ним яркие или глубокие цвета — тёмно-синий, изумрудный, шоколадный. Контраст делает лицо выразительнее, а образ — энергичнее.

Мешковатая одежда

Одежда оверсайз может быть стильной, но её избыток визуально прибавляет возраст. Лучше выбирать вещи, которые подчёркивают фигуру, но не сковывают. Хороший крой, мягкие ткани и правильная посадка — и вы сразу заметите, как изменилась осанка и настрой.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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