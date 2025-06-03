Гладкие, как после салона: домашний трюк, о котором молчат стилисты

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С возрастом волосы начинают вести себя совсем иначе: теряют блеск, становятся тоньше и суше. Причины понятны — снижение уровня эстрогенов, коллагена и просто действие времени. Но хорошая новость в том, что вернуть им силу и красоту возможно, если внести всего несколько осознанных привычек в повседневный уход.

Густые волосы
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Густые волосы

1. Питание: белок и полезные жиры на первом месте

Наши волосы не могут быть здоровыми, если организм недополучает строительный материал — кератин. Для его выработки нужны белки. А для увлажнения кожи головы и защиты от воспалений — жирные кислоты, особенно омега-3.

Добавьте в рацион:

  • яйца,
  • лосось,
  • шпинат и зелень,
  • орехи,
  • авокадо.

Этот набор продуктов укрепляет волосы, улучшает их структуру и заметно снижает выпадение.

2. Коллаген: скрытый союзник густоты

С возрастом запасы коллагена истощаются, а вместе с ним страдают кожа головы и прочность волос. Коллаген в виде добавок — особенно гидролизованный — восполняет нехватку аминокислот, необходимых для восстановления структуры волос и здоровья кожи головы.

3. Температура воды имеет значение

Звучит неожиданно, но температура воды — важный фактор. Горячая вода смывает природные масла и сушит кожу головы. Лучшее решение — сначала мыть голову тёплой водой, чтобы открыть кутикулы и помочь шампуню с кондиционером подействовать, а потом — ополоснуть прохладной водой, чтобы запечатать влагу и придать волосам гладкость.

Эти простые изменения не требуют волшебства или дорогостоящих процедур. Главное — регулярность, внимание к себе и бережный подход. И тогда даже после 50 волосы могут выглядеть роскошно.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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