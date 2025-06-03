Одним глотком — по лени и жиру: напиток, о котором звёзды не хотят говорить вслух

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Говорят, он бодрит не хуже эспрессо, помогает сжигать жир и делает метаболизм проворнее, чем утренний поезд. Йерба мате — традиционный напиток, который выходит далеко за рамки модной привычки. Его пьют из особых сосудов, с металлической трубочкой-фильтром и почти ритуальным трепетом.

Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Матча

Звучит как волшебство? Стоп. Важно помнить: если что-то кажется слишком чудесным — часто за этим скрываются подводные камни. Нет напитка, который избавит от проблем со здоровьем по щелчку пальцев. Все достижения — результат труда, дисциплины и трезвого подхода. Но! Есть и способы мягко поддержать усилия организма. И мате — как раз один из них.

Что такое йерба мате

Этот напиток получают из листьев и стеблей растения Ilex paraguariensis. Их сначала сушат на открытом огне, потом заваривают в тёплой воде. В итоге получается слегка горький настой с низкой калорийностью и высокой концентрацией антиоксидантов.

Регулярное употребление мате способствует:

улучшению метаболизма;

более активному использованию жиров;

повышению уровня энергии;

лёгкому, но стабильному снижению веса.

Говорят, он объединяет лучшие черты кофе, чая и даже шоколада: бодрит, тонизирует и радует.

Звёзды уже перешли на него

Новый тренд активно поддерживают за рубежом знаменитости, которые давно ассоциируются со ЗОЖ-культурой. Джейсон Момоа, например, обожает мате и не скрывает этого. Гвинет Пэлтроу также замечена с чашкой в руках. Daily Mail уверенно включает их в список главных поклонников южноамериканского чая.

Так что если хочется попробовать что-то полезное и эффектное — мате может быть отличной отправной точкой. Только помните: эффект не в моде, а в регулярности.

Уточнения

Йерба ма́те или просто Ма́те (испанский: [ˈmate], португальский: [ˈmatʃi]), в русском языке - ма́тэ, "парагвайский чай" — напиток из высушенных и измельчённых листьев падуба парагвайского или так называемого падуба тернистого, или кустистого (Ilex dumosa).



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