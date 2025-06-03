Волосы в шоке: одно движение расчёской может замедлить рост на недели

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Роскошные, сильные, блестящие — мечта о длинных волосах знакома многим. Но на деле всё упирается в облом: то ломаются, то перестают расти, то теряют блеск. Хорошая новость — не нужны дорогие процедуры или баночки за тысячи. Иногда достаточно просто пересмотреть привычки и питание.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в розовом

Волосы растут изнутри

Питание — основа всего. Вот какие элементы должны быть на вашей тарелке:

Белки: строительный материал для новых волос. Больше бобовых, мяса и рыбы.

Омега-3: жирные кислоты для мягкости и блеска — ищите в семенах и жирной рыбе.

Витамины A и C: питают кожу головы и защищают волосы — налегайте на овощи и фрукты.

Биотин: ваш лучший друг в деле роста, содержится в орехах и яйцах.

Железо и цинк: помогают доставить кислород к волосяным фолликулам и ускоряют восстановление.

Уход в деталях

Здоровье волос — это не только питание, но и ежедневный уход. Вот несколько полезных привычек:

Подбирайте шампунь по типу волос, чтобы избежать сухости.

Не забывайте про кондиционер — он сохраняет эластичность и предотвращает ломкость.

Используйте термозащиту перед феном и утюжками.

Замените пластик на деревянную расчёску — она меньше травмирует.

Осторожно: вредные привычки

Некоторые повседневные действия, сами того не замечая, мешают росту:

Слишком частое мытьё смывает защитные масла — максимум 2-3 раза в неделю.

Полоскание холодной водой — закрывает чешуйки, делает волосы гладкими.

Регулярные стрижки спасают от секущихся концов и запускают рост.

Слишком тугие причёски травмируют корни — распускайте волосы чаще.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.