Волосы в шоке: одно движение расчёской может замедлить рост на недели

Роскошные, сильные, блестящие — мечта о длинных волосах знакома многим. Но на деле всё упирается в облом: то ломаются, то перестают расти, то теряют блеск. Хорошая новость — не нужны дорогие процедуры или баночки за тысячи. Иногда достаточно просто пересмотреть привычки и питание.
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Девушка в розовом
Волосы растут изнутри
Питание — основа всего. Вот какие элементы должны быть на вашей тарелке:
Белки: строительный материал для новых волос. Больше бобовых, мяса и рыбы.
Омега-3: жирные кислоты для мягкости и блеска — ищите в семенах и жирной рыбе.
Витамины A и C: питают кожу головы и защищают волосы — налегайте на овощи и фрукты.
Биотин: ваш лучший друг в деле роста, содержится в орехах и яйцах.
Железо и цинк: помогают доставить кислород к волосяным фолликулам и ускоряют восстановление.
Уход в деталях
Здоровье волос — это не только питание, но и ежедневный уход. Вот несколько полезных привычек:
Подбирайте шампунь по типу волос, чтобы избежать сухости.
Не забывайте про кондиционер — он сохраняет эластичность и предотвращает ломкость.
Используйте термозащиту перед феном и утюжками.
Замените пластик на деревянную расчёску — она меньше травмирует.
Осторожно: вредные привычки
Некоторые повседневные действия, сами того не замечая, мешают росту:
Слишком частое мытьё смывает защитные масла — максимум 2-3 раза в неделю.
Полоскание холодной водой — закрывает чешуйки, делает волосы гладкими.
Регулярные стрижки спасают от секущихся концов и запускают рост.
Слишком тугие причёски травмируют корни — распускайте волосы чаще.
Уточнения
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).