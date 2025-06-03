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Волосы в шоке: одно движение расчёской может замедлить рост на недели

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Роскошные, сильные, блестящие — мечта о длинных волосах знакома многим. Но на деле всё упирается в облом: то ломаются, то перестают расти, то теряют блеск. Хорошая новость — не нужны дорогие процедуры или баночки за тысячи. Иногда достаточно просто пересмотреть привычки и питание.

Девушка в розовом
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в розовом

Волосы растут изнутри

Питание — основа всего. Вот какие элементы должны быть на вашей тарелке:

  • Белки: строительный материал для новых волос. Больше бобовых, мяса и рыбы.
  • Омега-3: жирные кислоты для мягкости и блеска — ищите в семенах и жирной рыбе.
  • Витамины A и C: питают кожу головы и защищают волосы — налегайте на овощи и фрукты.
  • Биотин: ваш лучший друг в деле роста, содержится в орехах и яйцах.
  • Железо и цинк: помогают доставить кислород к волосяным фолликулам и ускоряют восстановление.

Уход в деталях

Здоровье волос — это не только питание, но и ежедневный уход. Вот несколько полезных привычек:

  • Подбирайте шампунь по типу волос, чтобы избежать сухости.
  • Не забывайте про кондиционер — он сохраняет эластичность и предотвращает ломкость.
  • Используйте термозащиту перед феном и утюжками.
  • Замените пластик на деревянную расчёску — она меньше травмирует.

Осторожно: вредные привычки

Некоторые повседневные действия, сами того не замечая, мешают росту:

  • Слишком частое мытьё смывает защитные масла — максимум 2-3 раза в неделю.
  • Полоскание холодной водой — закрывает чешуйки, делает волосы гладкими.
  • Регулярные стрижки спасают от секущихся концов и запускают рост.
  • Слишком тугие причёски травмируют корни — распускайте волосы чаще.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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