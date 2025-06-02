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Кажется, это просто крем. Но попробуй — и забудешь про сыворотки

Моя семья » Красота и стиль

Вы точно видели эту баночку. Может, в ванной у мамы, бабушки или даже у себя. Классический синий крем от Nivea — это уже не просто средство для ухода за кожей, а почти реликвия красоты, перешедшая через поколения. Но действительно ли мы используем его на полную мощность?

Девушка наносит крем
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка наносит крем

Проверенная формула с вековой историей

С 1911 года крем остаётся бестселлером. Его формула с Eucerit® и пантенолом даёт коже питание и защиту, образуя мягкий барьер от сухости. Неудивительно, что он до сих пор не сходит с полок.

Что умеет крем Nivea на практике

Главное назначение — интенсивное увлажнение. Но этим его способности не ограничиваются.

Спасение для сухих участков тела

Локти, пятки, колени и руки — частые жертвы пересушивания. Крем быстро восстанавливает мягкость и защищает от потери влаги. Особенно эффективен после душа или перед сном.

Лайфхак: хотите пробудиться с "ножками принцессы"? Щедро смажьте ступни кремом, наденьте носки и ложитесь спать. Утром результат вас удивит.

Подходит ли для лица

Да, особенно если кожа сухая. Крем даёт мощное питание и смягчает даже обветренную или шелушащуюся кожу. Его можно использовать как ночную маску, нанося тонким слоем перед сном.

Но для жирной и комбинированной кожи он может оказаться слишком тяжёлым — возможна закупорка пор. В таком случае лучше выбрать облегчённые формулы с гелевой текстурой из той же линейки.

Уточнения

Nivea (стилизовано как NIVEA) — немецкий бренд средств личной гигиены компании Beiersdorf AG

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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