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Эта прическа подойдет всем: именно благодаря ей вы будете выглядеть моложе

1:20
Моя семья » Красота и стиль

Модные тенденции в прическах меняются, но это не значит, что вы должны всегда следовать последним веяниям. Поиск своего стиля может стать настоящим испытанием, но есть прическа, которая подходит практически всем и придает образу омолаживающий эффект.

Кудрявые волосы
Фото: flickr.com by Steve Snodgrass, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кудрявые волосы

Элегантность и практичность в одном

Многослойный боб — это универсальный и стильный выбор, который может сделать вас моложе и элегантнее. Он обрамляет лицо, смягчая черты, добавляет объем и движение волосам. Эта прическа подходит для всех типов волос: тонкие волосы она делает объемнее, а густые — легче и послушнее, уверяет венгерский ELLE.

Молодость и разнообразие

Боб можно адаптировать под разные потребности и предпочтения. Длину можно варьировать от подбородка до плеч, а челка может стать дополнительным акцентом, скрывая возрастные линии и придавая лицу игривость.

Боб — выбор для всех

Многослойный боб — отличный вариант для тех, кто хочет обновить образ без кардинальных перемен. За этой прической легко ухаживать, она быстро укладывается и подходит для повседневного использования. Для поддержания объема используйте специальные шампуни, а стрижку обновляйте каждые 6–8 недель. 

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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