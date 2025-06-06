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Дерматологи открывают главный секрет: как часто нужно умывать лицо, чтобы кожа была идеальной

3:33
Моя семья » Красота и стиль

Вопрос о том, как часто следует умывать лицо, остается спорным среди неспециалистов. Однако дерматологи и специалисты по уходу за кожей сходятся во мнении, что большинству людей достаточно двух умываний в день: утром и вечером.

Девушка после душа
Фото: Designed be Freepik by kamranaydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка после душа

Почему важно умывать лицо?

Умывание лица — это ключевой этап ухода за кожей. Оно помогает удалить загрязнения, такие как пот, кожное сало, макияж и другие вещества, которые накапливаются на коже в течение дня. Регулярное очищение также улучшает эффективность косметических средств, которые вы используете, пишет realsimple.com.

Что будет, если умываться недостаточно часто?

Если вы не умываетесь регулярно, на коже могут накапливаться грязь, жир и омертвевшие клетки. Это может привести к появлению прыщей, тусклости кожи, неровностям, раздражению и воспалению, особенно если вы носите макияж. С другой стороны, слишком частое умывание может лишить кожу естественных масел, вызывая сухость, раздражение и чувствительность.

Как часто нужно умываться?

Большинство дерматологов рекомендуют умываться дважды в день: утром и вечером. Утром это помогает удалить пот, кожное сало и остатки косметических средств, нанесенных перед сном. Вечером же умывание удаляет грязь, макияж и остатки кремов и сывороток, накопившиеся за день.

Особенности ухода для разных типов кожи

Частота умывания остается одинаковой для всех типов кожи. Однако выбор очищающего средства должен учитывать особенности вашей кожи.

Для сухой или чувствительной кожи

Если у вас сухая или чувствительная кожа, выбирайте мягкие очищающие средства с увлажняющими компонентами. Это могут быть кремовые или масляные продукты, содержащие глицерин, гиалуроновую кислоту и ниацинамид. Эти ингредиенты помогут сохранить влагу в коже и предотвратить раздражение.

Доктор Кобец подчеркивает, что умывание водой не заменяет полноценное очищение. Вода не может удалить все загрязнения, что может привести к закупорке пор, акне и аллергическим реакциям.

Для кожи, склонной к акне

Если у вас кожа, склонная к акне, умывайтесь мягким гелем или очищающим средством на водной основе с некомедогенными ингредиентами. Если вы активно занимаетесь спортом, можно умыться после тренировки, чтобы удалить пот и излишки жира. В качестве альтернативы используйте мицеллярную воду и мягкую ткань. После умывания обязательно наносите увлажняющий крем.

Для жирной кожи

Люди с жирной кожей могут думать, что им нужно умываться чаще. Однако чрезмерное умывание может ухудшить ситуацию. Частое мытье лишает кожу естественных масел, вызывая сухость, раздражение и дисбаланс кожного барьера. Это может привести к увеличению выработки кожного сала и появлению высыпаний.

Если ваша кожа сухая и стянутая, а на ней остается жирная пленка после умывания, это признак того, что вы моетесь слишком часто. Вернитесь к норме — два раза в день, используя мягкие очищающие средства.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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