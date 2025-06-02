Удобно — не значит безопасно: шампунь, который портит больше, чем спасает

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

ухие шампуни — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно срочно освежить причёску. Пара пшиков — и волосы выглядят чистыми, объёмными и уложенными. Но за этот удобный эффект порой приходится платить здоровьем кожи головы.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка укладывает волосы

Когда шампунь маскирует, а не очищает

Всё дело в том, что сухой шампунь не моет волосы, а лишь впитывает кожное сало и влагу. Визуально прическа становится свежее, но кожа при этом остаётся грязной. Остатки средства, жир и пыль скапливаются у корней и могут вызвать целый букет проблем: от закупорки пор до появления воспалений.

Что может пойти не так

Частое применение несмываемых сухих шампуней создаёт идеальную среду для:

грибковых поражений;

гнойничков;

кожного раздражения;

вирусной или бактериальной инфекции.

Кожа под слоем пудры и загрязнений перестаёт "дышать" и может стать рассадником микробов.

Где проходит граница допустимого

Использовать сухой шампунь можно, но только как экстренную меру — например, перед важной встречей или поездкой. Оптимальная частота — не чаще одного раза в 7-14 дней. И даже в таких случаях лучше сразу смыть средство вечером, чтобы кожа головы могла восстановиться.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.



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