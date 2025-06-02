Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Квантовые компьютеры нового поколения: 100 кубитов вместо сотен тысяч — узнайте как
Состояние запасов минтая, мойвы и сельди: учёные представили обнадёживающие прогнозы на будущее
Какой дом дешевле и быстрее построить — практичное сравнение
Плохой автомобиль, большие долги: новый Fisker Ocean — худшая покупка 2025 года
Гармония в ложке: как соль и сахар раскрывают скрытый вкус блюда
Как проходить 10 000 шагов в день, даже не выходя из дома
Орхидеи в восторге: как подготовить идеальный грунт для их процветания
Идеальная кожа без пигментных пятен: этот секретный ингредиент поможет от них избавиться
Хочу всё и сразу: Наталья Штурм похвасталась трёхэтажным домом в Подмосковье

Удобно — не значит безопасно: шампунь, который портит больше, чем спасает

1:20
Моя семья » Красота и стиль

ухие шампуни — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно срочно освежить причёску. Пара пшиков — и волосы выглядят чистыми, объёмными и уложенными. Но за этот удобный эффект порой приходится платить здоровьем кожи головы.

Девушка укладывает волосы
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка укладывает волосы

Когда шампунь маскирует, а не очищает

Всё дело в том, что сухой шампунь не моет волосы, а лишь впитывает кожное сало и влагу. Визуально прическа становится свежее, но кожа при этом остаётся грязной. Остатки средства, жир и пыль скапливаются у корней и могут вызвать целый букет проблем: от закупорки пор до появления воспалений.

Что может пойти не так

Частое применение несмываемых сухих шампуней создаёт идеальную среду для:

  • грибковых поражений;
  • гнойничков;
  • кожного раздражения;
  • вирусной или бактериальной инфекции.

Кожа под слоем пудры и загрязнений перестаёт "дышать" и может стать рассадником микробов.

Где проходит граница допустимого

Использовать сухой шампунь можно, но только как экстренную меру — например, перед важной встречей или поездкой. Оптимальная частота — не чаще одного раза в 7-14 дней. И даже в таких случаях лучше сразу смыть средство вечером, чтобы кожа головы могла восстановиться.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Кого кошка унесёт первым, если нужно спасать выводок
Домашние животные
Кого кошка унесёт первым, если нужно спасать выводок Аудио 
Адам и Ева ни при чём: неизвестная популяция людей отделилась 40 000 лет назад
Наука и техника
Адам и Ева ни при чём: неизвестная популяция людей отделилась 40 000 лет назад Аудио 
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке
Домашние животные
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова Утечка века: Киев сначала сел за стол переговоров, а потом выбросил его в окно Дмитрий Плотников Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где будет жарче всего Игорь Буккер
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Последние материалы
Квантовые компьютеры нового поколения: 100 кубитов вместо сотен тысяч — узнайте как
Состояние запасов минтая, мойвы и сельди: учёные представили обнадёживающие прогнозы на будущее
Какой дом дешевле и быстрее построить — практичное сравнение
Плохой автомобиль, большие долги: новый Fisker Ocean — худшая покупка 2025 года
Гармония в ложке: как соль и сахар раскрывают скрытый вкус блюда
Как проходить 10 000 шагов в день, даже не выходя из дома
Орхидеи в восторге: как подготовить идеальный грунт для их процветания
Идеальная кожа без пигментных пятен: этот секретный ингредиент поможет от них избавиться
Удар без шансов: Искандеры бьют вглубь
Хочу всё и сразу: Наталья Штурм похвасталась трёхэтажным домом в Подмосковье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.