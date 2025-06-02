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Льняной шик или натуральный провал? Всё решает этот элемент

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Льняные вещи давно перестали быть просто удобной одеждой для жарких дней — теперь это элемент продуманного летнего стиля. Натуральная ткань "дышит", красиво мнётся и делает образ одновременно расслабленным и стильным. Но есть нюанс: чтобы выглядеть современно, лен нужно уметь носить правильно.

Каштановые волосы
Фото: commons.wikimedia.org by Larisa Birta larisabirta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Каштановые волосы

Забудьте про мешковатость

Льняные платья-балахоны и бесформенные туники остались в прошлом. Сегодня лен "одевают" в строгие архитектурные формы. В моде:

  • костюмы с оверсайз-пиджаком;
  • брюки с высокой талией и защипами;
  • платья-рубашки, подчёркнутые поясом.

Такой крой создаёт ощущение лёгкости, но не простоты — вы выглядите не как турист в отпуске, а как героиня стритстайла.

Игра на контрасте

Главная ошибка — надеть лен с леном. Тотальный натуральный лук смотрится слишком "эко". Смешивайте текстуры: шелковый топ, кожаные мюли, пластиковые серьги или металлический браслет добавят современности. Даже деним или сатин отлично дополнят льняную фактуру, создавая интересный визуальный эффект.

Цвет — это стиль

Хотя бежевый остаётся классикой, лен великолепно "носит" сложные оттенки. В моде: оливковый, винный, серо-голубой, терракотовый, пепельная роза и, конечно, белоснежный. Эти цвета делают ткань благороднее, а базовые вещи — настоящими героями гардероба.

Аксессуары решают всё

Минимализм — это хорошо, но даже простому льну нужен акцент. Добавьте яркую сумку, очки с массивной оправой, крупные украшения. Отлично работают элементы в этно-стиле или ручной работы — они подчёркивают естественность и индивидуальность образа.

Уточнения

Лён (лат. Línum) — род травянистых растений семейства Льновые (Linaceae). Насчитывает около 200 видов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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