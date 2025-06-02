Шавасана довела до слёз? Возможно, ты занимаешься не тем

2:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кажется, йога захватила всё - офисы, соцсети, утро друзей и даже отдых бабушек на даче. Все тянутся к просветлению, а вы — к обезболивающему? Не беда: йога действительно не универсальна. Если после занятий вместо лёгкости вы чувствуете дискомфорт, пора прислушаться к телу.

Фото: flickr. com by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ поза Baby Cobra в йоге

1. Боль — не показатель прогресса

Если после практики вы ощущаете ноющую или резкую боль в спине, шее, суставах — значит, нагрузка подобрана неправильно. Часто это сигнал о перерастяжении связок или анатомических особенностях, которые не учитываются на занятиях. Прекрасной альтернативой станет пилатес: та же работа с дыханием и глубокими мышцами, но безопаснее.

2. Вместо покоя — тревожность и скука

Вы лежите в шавасане, но вместо умиротворения накатывает тревога, мысли крутятся, как белка в колесе? Такое бывает, особенно у людей с активной психикой. В этом случае полезнее динамичные практики: танцевальная импровизация, цигун, дыхательные упражнения — там движение помогает уму отдохнуть.

3. Нет ни прогресса, ни удовольствия

Месяцы занятий, а гибкость не увеличивается, силы не прибавляется, радости — тем более. Йога может не подходить по типу телосложения или физиологии. В этом случае лучше перейти на стретчинг с тренером или функциональный тренинг с элементами дыхания и баланса.

4. Вместо гармонии — раздражение

Если вы выходите с занятий злыми или напряжёнными, это повод задуматься. Возможно, йога вызывает внутренний протест, усиливая тревожность и дискомфорт. Помочь может дыхательная практика или телесно-ориентированная терапия.

5. Строгость вместо свободы

Йога превращается в бесконечный контроль: "держи спину", "не забудь дышать", "расслабь челюсть"… Если пропадает ощущение свободы, попробуйте практики, где нет "правильных" движений — только отклик тела. Танцевальные практики без чёткой структуры могут стать новым способом услышать себя.

Йога — это всего лишь инструмент, а не обязанность. Если она не даёт радости, возможно, пора найти другой путь к себе.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.