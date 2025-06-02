Тонны макияжа, жар и SPF — и всё это ты смываешь не так

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Солнечные дни — радость для души, но настоящий вызов для кожи. Пот, жаркая погода, слой солнцезащитного крема и плотный макияж — всё это скапливается на лице, забивает поры и запускает воспалительные процессы. Именно поэтому летом очищение становится не просто бьюти-рутиной, а необходимостью.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умывание

5 шагов, которые изменят вашу кожу этим летом

1. Двойное очищение — не роскошь, а правило

Начните с гидрофильного масла или мицеллярной воды, чтобы снять макияж, затем умывайтесь мягким гелем без сульфатов. Особенно важно это при использовании SPF и водостойкой косметики — простая вода тут не спасёт.

2. Забудьте о скрабах — кожа не наждачка

В летний сезон даже самый деликатный скраб может обернуться пятнами и воспалением. Лучшее решение — энзимные пудры или мягкие эксфолианты раз в неделю. А если солнце особенно активно — и вовсе отложите отшелушивание до осени.

3. Тоник без спирта — must have для жарких дней

Ищите тоник с ромашкой, розовой водой или экстрактом алоэ. Он успокоит кожу и восстановит её баланс. А вот спирт и кислоты — табу: они только усиливают чувствительность и риск ожогов.

4. Домашние лосьоны — секрет свежести

Отвар зелёного чая, настой календулы или просто огуречный сок — храните их в холодильнике. Используйте в качестве компресса или вместо освежающего миста. Приятно, полезно и натурально.

5. Личное правило от звездного стилиста Даны Лекус

"Никогда не ложитесь спать с макияжем — в любом возрасте, особенно летом. Это прямой путь к преждевременному старению и высыпаниям. Пусть очищение станет вашим вечерним ритуалом любви к себе".

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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