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5 скрытых причин, почему ваше лицо выглядит уставшим, даже после хорошего сна

Моя семья » Красота и стиль

Порой, несмотря на долгожданный отдых, лицо все равно кажется усталым. Вы чувствуете, что хорошо выспались, но внешний вид остается тусклым и безжизненным. Причины этого могут скрываться не только в недостатке сна, но и в небольших ошибках в уходе за кожей и макияже. Вот пять факторов, которые могут придавать лицу уставший вид, и советы, как вернуть ему свежесть.

Красивая женщина
Фото: Designed be Freepik by dcstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивая женщина

Неправильная форма бровей

Брови значительно влияют на выражение лица. Неправильно подобранная форма, например, слишком ровные или опущенные брови, может визуально добавить возраст или сделать взгляд печальным. Особенно это заметно, если форма бровей нарушает пропорции лица. Чтобы придать взгляду свежесть, выбирайте натуральный изгиб, слегка приподнятый в области внешних уголков. Брови можно аккуратно растушевать тенями или гелем для бровей — это сделает лицо более легким и выразительным.

Слишком матовый тон кожи

Матирующие тональные средства с сильным эффектом часто придают коже тусклый вид, подчеркивая поры и морщинки. Особенно это заметно на дневном свете, когда лицо теряет свежесть. Чтобы избежать этого эффекта, лучше выбирать средства с легким сиянием, которые придают коже здоровое свечение. Если вам необходимо матировать кожу, ограничьтесь только Т-зоной, оставив щеки и скулы увлажненными и сияющими. Кремовые текстуры и капля жидкого хайлайтера помогут вернуть лицу натуральный блеск.

Неправильный выбор румян

Румяна — отличный способ освежить лицо, но важно правильно подобрать их оттенок и место нанесения. Если румяна расположены слишком низко, например, на подбородке или носу, это зрительно «опускает» лицо, лишая его гармонии. Чтобы добиться естественного румянца, выбирайте холодные или нейтральные розовые и персиковые оттенки и наносите румяна на верхнюю часть скул, плавно растушевывая их к вискам.

Отсутствие объема в прическе

Объем в прическе играет важную роль в создании свежего и выразительного образа. Плоские волосы, приглаженные у корней, делают лицо «приплюснутым» и лишают его выразительности. Чтобы этого избежать, используйте средства для укладки, которые придают прикорневой объем, такие как сухой шампунь или текстурирующие спреи. Легкий объем на волосах придаст лицу яркость и свежесть.

Блеск на губах без четкого контура

Блеск на губах может добавить свежести, но если он выходит за контур или наносится неаккуратно, это может отвлекать внимание и делать черты лица менее четкими. Чтобы избежать размазанного эффекта, используйте нюдовый карандаш для создания легкого контура. Это придаст губам аккуратность, а макияж — более собранный вид. Выбирайте блеск с не липкой текстурой, чтобы он не растекался.

Заключение

Иногда для того, чтобы вернуть лицу свежий и отдохнувший вид, достаточно немного скорректировать уход и макияж. Правильная форма бровей, объемная прическа, сияющий тон и аккуратные румяна — это всего лишь несколько простых изменений, которые помогут освежить внешний вид, даже если вы отлично выспались.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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